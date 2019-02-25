Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 февраля 2019, 13:22



Чтобы квартирный вопрос не испортил жизнь, компания «Этажи» приглашает норильчан в «Школу риэлтора».

Школа риэлтора станет уникальным подспорьем для всех, кто задумал в ближайшем будущем заняться «квартирным» вопросом. Слушатели за один день изучат огромный массив информации, несомненно почерпнув важное конкретно для себя. Спикеры компании, в числе которых будут бизнес-тренер, ипотечный брокер, юрист, менеджеры, а также руководство компании «Этажи, расскажут о среднерыночной стоимости норильского жилья, поделятся, как выгодно продать и купить недвижимость в нашем городе и за ее пределами, разобрав ведущие регионы. Специалисты расскажут, какие факторы влияют на стоимость жилья. Разговор обязательно коснется и ипотеки*, чаще всего выбираемой сегодня схемы приобретения квартиры. Актуальность вопроса усилена еще и тем, что компания имеет преференции у ряда банков, выступающих партнерами в совершении сделок. Интересна школа будет и тем, кто собственных операций с недвижимостью пока не планирует, но видит себя в профессии риелтора. Таких гостей посвятят во все тонкости работы, расскажут о ее выгодах, главная из которых заключается в отсутствии потолка заработной платы. В конечном счете риэлтор – лицо в ходе совершения сделки едва ли не ключевое. От него зависит правильность заключаемого договора, он же убережет покупателя или продавца от ошибок или поспешных, необдуманных решений. Поверить всему услышанному в «Школе риэлтора» у норильчан есть все основания: компания работает на рынке недвижимости с 2000 года(а в Норильске уже три года под брендом «Этажи»), имеет филиалы более чем в 82 городах России, а также в городах ближнего и дальнего зарубежья. В партнерах – ведущие банки страны, а в клиентах – сотни довольных норильчан, что уже вызывает доверие. Прибавьте сюда желание узнать новое, и добро пожаловать в «Школу риэлтора»! Компания «Этажи» ждет слушателей «Школы» 2 марта в 12.00 в офисе компании по адресу пр. Ленинский, 1, офис 19. *Банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ24, ОткрытиеБанк, Дельтакредит ®

Просмотров:140 Купить или продать квартиру – казалось бы, чего уж проще? Технология известна и отлажена. Но если надо продать одну и тут же купить другую? Да еще на материке? Вот тут призадумаешься: норильский-то рынок хорошо знаком, а материковский еще придется изучить. Да еще и не ошибиться с договором… Но всему этому научиться можно.Школа риэлтора станет уникальным подспорьем для всех, кто задумал в ближайшем будущем заняться «квартирным» вопросом. Слушатели за один день изучат огромный массив информации, несомненно почерпнув важное конкретно для себя. Спикеры компании, в числе которых будут бизнес-тренер, ипотечный брокер, юрист, менеджеры, а также руководство компании «Этажи, расскажут о среднерыночной стоимости норильского жилья, поделятся, как выгодно продать и купить недвижимость в нашем городе и за ее пределами, разобрав ведущие регионы. Специалисты расскажут, какие факторы влияют на стоимость жилья. Разговор обязательно коснется и ипотеки*, чаще всего выбираемой сегодня схемы приобретения квартиры. Актуальность вопроса усилена еще и тем, что компания имеет преференции у ряда банков, выступающих партнерами в совершении сделок.Интересна школа будет и тем, кто собственных операций с недвижимостью пока не планирует, но видит себя в профессии риелтора. Таких гостей посвятят во все тонкости работы, расскажут о ее выгодах, главная из которых заключается в отсутствии потолка заработной платы. В конечном счете риэлтор – лицо в ходе совершения сделки едва ли не ключевое. От него зависит правильность заключаемого договора, он же убережет покупателя или продавца от ошибок или поспешных, необдуманных решений.Поверить всему услышанному в «Школе риэлтора» у норильчан есть все основания: компания работает на рынке недвижимости с 2000 года(а в Норильске уже три года под брендом «Этажи»), имеет филиалы более чем в 82 городах России, а также в городах ближнего и дальнего зарубежья. В партнерах – ведущие банки страны, а в клиентах – сотни довольных норильчан, что уже вызывает доверие. Прибавьте сюда желание узнать новое, и добро пожаловать в «Школу риэлтора»!Компания «Этажи» ждет слушателей «Школы» 2 марта в 12.00 в офисе компании по адресу пр. Ленинский, 1, офис 19.*Банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ24, ОткрытиеБанк, Дельтакредит