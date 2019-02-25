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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 февраля 2019, 13:27

Выставка «Дефицит Помпиду» откроется в полярной арт-резиденции PolArt.


Экспозиция откроется по итогам проекта PolArt-резидента, художника Евгении Мачневой.
«Архитектурное наследие города являет советские постройки - пятиэтажки, хрущёвки и дома сталинских времён. Почти все они имеют интересную особенность, продиктованную вечной мерзлотой - все коммуникации здесь наружные. Они тянутся под домами, стоящими на сваях, окружают весь город, создают и поддерживают единый образ города-завода, переплетая всё своими трубами, проводами и кабелями. Именно эта особенность напомнила мне о Помпиду - центре современного искусства и культуры в Париже. Построенный в 1977 году, этот музей имеет форму параллелепипеда с вынесённой наружу инфраструктурой и является одним из шедевров мировой архитектуры 20-го века. Цель моего проекта - создание серии эскизов, которые могут лечь в основу для шпалеры для нового общественного культурного пространства в Норильске. На графических листах, созданных в резиденции, изображены те мотивы, которые особенно повлияли на моё восприятие города. В названии проекта – то, в чём город нуждается. Новые идеи, пространства, места встреч и, главное, внешние коммуникации, как в строительстве, так и в общении друг с другом», - пояснила художественный замысел Евгения Мачнева.
Выставка традиционно продлится один день. Её первые и единственные посетители увидят серию графических работ, эскизов. Некоторые из них, возможно, в будущем станут шпалерами о Норильске в коллекции художника. Напомним, Евгения работает в весьма трудоёмкой технике шпалерного ткачества. Основной авторский приём – сочетание архаичной техники с брутальными, промышленными пейзажами и натюрмортами.
Открытие выставки состоится 25 февраля 2019 года в 18.30 (Б. Хмельницкого, 1, цоколь).

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    Список новостей

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16:52   Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта. 16:40   Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17   Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России. 16:07   В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
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14:37   В доме по Орджоникидзе, 4 завершены кровельные работы, срок сдачи которых был намечен на июль прошлого года. 14:25   За кражу житель Норильска осужден и отправлен в места лишения свободы.
13:27   Выставка «Дефицит Помпиду» откроется в полярной арт-резиденции PolArt. 13:22   Чтобы квартирный вопрос не испортил жизнь, компания «Этажи» приглашает норильчан в «Школу риэлтора».
13:17   Более сотни новых жителей приняла Деревня Универсиады. 10:19   Фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в Дудинке в конце апреля.

 22 февраля 2019 
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14:46   «Забавная полянка» в своё 15-летие переезжает из «Заполярной правды» в «зпПЛЮС». 14:45   Клуб исследователей Таймыра презентовал брошюру «Голубыми дорогами Таймыра», которая стала результатом одноимённого проекта.
12:16   Сегодня в Хатанге пройдёт открытие Международного года языков коренных народов. 09:56   В канун Дня защитника Отечества в 3-й школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в Афганистане Олега Курмышева.

 21 февраля 2019 
18:23   Юные инспекторы движения «Жезл» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд для водителей и пешеходов. 17:38   В Норильске разыграли Кубок северных городов Красноярского края по волейболу.
17:36   Трансполярная железнодорожная магистраль соединит Норильск с материком, исследование маршрута начнётся уже в марте этого года. 17:35   Состав МФК «Норильский никель» покинул вратарь Павел Шамарин.
17:32   Норильчане могут быть выдвинуты на региональную премию общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души». 17:05   Представители власти и молодёжь Норильска обсудили тему комфортного города в Арктической зоне.
16:53   Накануне Дня защитника Отечества норильские школьники и студенты показали свою физическую форму и военную подготовку в военно-спортивных мероприятиях. 15:35   Лучшие педагоги Норильска 25 марта отправятся в Красноярск на региональный этап конкурса «Учитель года - 2019».
15:26   Жара накрыла Кайеркан: тематический праздник прошёл на Фонтанке Молодёжного центра. 13:50   Конкурс как способ привлечь новых сотрудников: «Норникель» получил ряд престижных премий за HR–проекты
13:03   Сегодня очередной этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады встречает Назарово. 12:38   Вчера КДЦ «Юбилейный» поздравлял мужчин с Днём защитника Отечества.
10:03   788 нарушений трудового законодательства выявила прокуратура Норильска в 2018 году.

 20 февраля 2019 
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16:41   «Волшебной нити торжество» - завтра в художественной галерее Норильска откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства Анны Ольшевской и творческого коллектива студии «Гобелен». 16:00   Приём заявлений на участие в итоговой аттестации для девятиклассников завершится 1 марта.
14:47   Хозяин одной из норильских квартир, пытаясь выпроводить засидевшегося гостя, сломал ему челюсть и получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести. 14:44   Радуга добра: в День спонтанного проявления доброты норильские визажисты решили порадовать норильских вязальщиц, а те в свою очередь сделали подарок ребятишкам с ОВЗ.
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13:53   Председателем депутатской комиссии по социальной политике утверждена Лариса Непляхович. 13:53   Создание в Норильске фонда капремонтов не нужно.
12:58   Избирательная кампания в городской Совет Норильска признана лучшей. 11:23   Безопасный город – это реальность. Полицейские Норильска представили депутатам ежегодный доклад о состоянии преступности на территории.
11:03   Новая смена - на очередной сессии городского Совета депутаты утвердили членов городского Молодёжного парламента. 09:58   Неофициальных сайтов Пенсионного фонда не существует!

 19 февраля 2019 
17:50   Для тепла рук и души – клуб вязальщиц Норильска сотрудничает с отделением по делам несовершеннолетних.




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