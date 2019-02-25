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25 февраля 2019, 13:27



Выставка «Дефицит Помпиду» откроется в полярной арт-резиденции PolArt.

«Архитектурное наследие города являет советские постройки - пятиэтажки, хрущёвки и дома сталинских времён. Почти все они имеют интересную особенность, продиктованную вечной мерзлотой - все коммуникации здесь наружные. Они тянутся под домами, стоящими на сваях, окружают весь город, создают и поддерживают единый образ города-завода, переплетая всё своими трубами, проводами и кабелями. Именно эта особенность напомнила мне о Помпиду - центре современного искусства и культуры в Париже. Построенный в 1977 году, этот музей имеет форму параллелепипеда с вынесённой наружу инфраструктурой и является одним из шедевров мировой архитектуры 20-го века. Цель моего проекта - создание серии эскизов, которые могут лечь в основу для шпалеры для нового общественного культурного пространства в Норильске. На графических листах, созданных в резиденции, изображены те мотивы, которые особенно повлияли на моё восприятие города. В названии проекта – то, в чём город нуждается. Новые идеи, пространства, места встреч и, главное, внешние коммуникации, как в строительстве, так и в общении друг с другом», - пояснила художественный замысел Евгения Мачнева. Выставка традиционно продлится один день. Её первые и единственные посетители увидят серию графических работ, эскизов. Некоторые из них, возможно, в будущем станут шпалерами о Норильске в коллекции художника. Напомним, Евгения работает в весьма трудоёмкой технике шпалерного ткачества. Основной авторский приём – сочетание архаичной техники с брутальными, промышленными пейзажами и натюрмортами. Открытие выставки состоится 25 февраля 2019 года в 18.30 (Б. Хмельницкого, 1, цоколь).

Просмотров:132 Экспозиция откроется по итогам проекта PolArt-резидента, художника Евгении Мачневой.«Архитектурное наследие города являет советские постройки - пятиэтажки, хрущёвки и дома сталинских времён. Почти все они имеют интересную особенность, продиктованную вечной мерзлотой - все коммуникации здесь наружные. Они тянутся под домами, стоящими на сваях, окружают весь город, создают и поддерживают единый образ города-завода, переплетая всё своими трубами, проводами и кабелями. Именно эта особенность напомнила мне о Помпиду - центре современного искусства и культуры в Париже. Построенный в 1977 году, этот музей имеет форму параллелепипеда с вынесённой наружу инфраструктурой и является одним из шедевров мировой архитектуры 20-го века. Цель моего проекта - создание серии эскизов, которые могут лечь в основу для шпалеры для нового общественного культурного пространства в Норильске. На графических листах, созданных в резиденции, изображены те мотивы, которые особенно повлияли на моё восприятие города. В названии проекта – то, в чём город нуждается. Новые идеи, пространства, места встреч и, главное, внешние коммуникации, как в строительстве, так и в общении друг с другом», - пояснила художественный замысел Евгения Мачнева.Выставка традиционно продлится один день. Её первые и единственные посетители увидят серию графических работ, эскизов. Некоторые из них, возможно, в будущем станут шпалерами о Норильске в коллекции художника. Напомним, Евгения работает в весьма трудоёмкой технике шпалерного ткачества. Основной авторский приём – сочетание архаичной техники с брутальными, промышленными пейзажами и натюрмортами.Открытие выставки состоится 25 февраля 2019 года в 18.30 (Б. Хмельницкого, 1, цоколь).