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25 февраля 2019, 14:25



За кражу житель Норильска осужден и отправлен в места лишения свободы.

При этом по обоим эпизодам подсудимый вину признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений и возмещению причинённого ущерба. Однако противоправные действия мужчина совершил в период условного осуждения за другое тяжкое преступление – кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим государственный обвинитель попросил для обвиняемого наказание в виде реального лишения свободы с отменой условного осуждения по предыдущему приговору. Суд, согласившись с позицией обвинителя, признал норильчанина виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Просмотров:143 Норильский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего мужчины. Установлено, что в ноябре 2018 года он похитил сотовый телефон своего знакомого и в дальнейшем через этот телефон совершил перевод денег со счёта потерпевшего на счёт своей знакомой, у которой эти денежные средства в последующем забрал.При этом по обоим эпизодам подсудимый вину признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений и возмещению причинённого ущерба. Однако противоправные действия мужчина совершил в период условного осуждения за другое тяжкое преступление – кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору. В связи с этим государственный обвинитель попросил для обвиняемого наказание в виде реального лишения свободы с отменой условного осуждения по предыдущему приговору.Суд, согласившись с позицией обвинителя, признал норильчанина виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.