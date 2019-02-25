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25 февраля 2019, 14:37



В доме по Орджоникидзе, 4 завершены кровельные работы, срок сдачи которых был намечен на июль прошлого года.

- Во время работы были допущены незначительные залития квартир, с жильцами вопросы были решены в досудебном порядке, - отмечает Сергей Гарбарук. - По любым объектам в случае, когда возникает причинение ущерба имуществу собственников, работы не принимаются до тех пор, пока этот ущерб не возмещён. Сегодня у подрядчиков ещё 15 домов находятся в активной стадии работы. К концу этой недели будут сданы три многоквартирных дома, на следующей неделе – ещё три. Фото Ирины Яринской

Просмотров:143 Работы по ремонту кровли на Орджоникидзе, 4, как и ещё на целом ряде объектов, велись в рамках программы регионального оператора. Весь объём подрядчики - компания «Стройперспектива» - должны были завершить ещё прошлым летом - контракт был заключен 1 апреля, срок окончания работ назначили на июль 2018-го. Однако в силу неблагоприятных погодных условий и других моментов крышу закончили только в феврале. Тем не менее, по словам Сергея Гарбарука, начальника производственного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, работы выполнены в полном объёме и достаточно качественно: заменены деревянные конструкции, утеплитель, металлические элементы. Замечаний к работам помимо отставания от графика у комиссии не было.- Во время работы были допущены незначительные залития квартир, с жильцами вопросы были решены в досудебном порядке, - отмечает Сергей Гарбарук. - По любым объектам в случае, когда возникает причинение ущерба имуществу собственников, работы не принимаются до тех пор, пока этот ущерб не возмещён.Сегодня у подрядчиков ещё 15 домов находятся в активной стадии работы. К концу этой недели будут сданы три многоквартирных дома, на следующей неделе – ещё три.Фото Ирины Яринской