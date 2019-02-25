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Эстафета огня 2019

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25 февраля 2019, 15:25

Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.


Благодарственные письма и памятные книги от главы Мончегорска Дмитрия Староверова были переданы норильчанам в благодарность за установку мемориальной доски мончегорцам. Наши города имеют схожую историю: решение о строительстве комбината «Североникель» было принято в 1934 году - на год раньше, чем решение о создании норильского комбината. Но у Мончегорска не было такой большой удалённости и сложной логистики, как у нас, и потому уже 23 февраля 1939 года там был выдан первый товарный огневой никель. «Североникель» тогда стал единственным заводом страны, освоившим крупное производство чистого металла.
Летом 1941 года, когда жизнь всей страны резко изменилась, в Норильск одновременно приехало порядка семисот новых жителей — эвакуированные мончегорцы, работники комбината «Североникель» с семьями. Эвакуация заводов и фабрик, которая затронула сотни предприятий, была сама по себе большим подвигом. Перевод комбината на Крайний Север, в заполярный неустроенный посёлок, где собственный завод был ещё в зачаточном состоянии, — подвигом вдвойне. Эвакуация длилась меньше двух месяцев. В Дудинку мончегорцы приехали в середине августа, а в дальнейшем сделали для Норильска всё, что могли, и даже больше. Многие из мончегорцев, приехав на Север, возглавили стройки, цеха и заводы. Благодаря их усилиям комбинат получил развитие в самые тяжёлые годы. Возможно, если бы не мончегорцы, для Норильска всё сложилось бы иначе. Больше всего их помощи ждали на большом металлургическом (будущем никелевом) заводе: в ночь с 23 на 24 февраля 1942 года на ещё недостроенном БМЗ получили первый никелевый штейн. Эта дата считается днём рождения никелевого завода, с неё началась большая норильская металлургия.
Норильчане о заслугах мончегорцев не забыли. В 1947 году одна из улиц города стала Мончегорской. Правда, в 1960 году городские власти поняли, что в Норильске нет ни одной улицы Ленина, и переименовали её. Когда главный проспект тоже стал Ленинским, улицу переименовали снова, но старое имя не вернули, а назвали в честь Кирова. Так Мончегорск исчез с карты Норильска, но из памяти горожан он не ушёл.
Идея вернуть имя мончегорцев на карту Норильска родилась на никелевом заводе. Разместить мемориальную доску на улице Кирова предложила руководству завода Людмила Реннер, тогда – руководитель заводского музея. Идею поддержали замдиректора НЗ Виктор Челядник, депутат горсовета Наталья Плотникова,
экс-директор музея Светлана Слесарева и «Заполярная правда». Михаил Волгин из Союза архитекторов выполнил эскизы доски и выступил посредником в работе со специалистами механического завода, где отливали доску, за что инициаторы благодарят руководителя НОК Сергея Короля. Так общими усилиями к Дню металлурга в 2018 году мемориальную доску торжественно открыли на доме № 1 на улице Кирова. А сейчас норильчане получили «алаверды» из Мончегорска, где рады совместному сохранению истории.
- Мне очень приятно получить эту благодарность именно 23 февраля, ведь это важнейший день в истории и норильской, и мончегорской металлургии, - отметила Людмила Реннер. - Большая команда единомышленников-норильчан поработала в прошлом году, чтобы увековечить память мончегорских металлургов. В связи с закрытием никелевого завода дело создания памятной доски завершило управление культуры администрации Норильска во главе с Ириной Субочевой. Моя благодарность - всем неравнодушным людям, которые служат делу сохранения памяти первых металлургов Норильска.
- Эта была очень интересная задача, - добавляет архитектор Михаил Волгин. – Когда выяснилось, что стоимость изготовления доски иногородними специалистами - порядка миллиона, у нас опустились руки. И тогда возникла идея сделать её в Норильске, своими силами. Мне кажется, это особенно символично, когда речь идёт о благодарности жителям одного города от жителей другого. Это правильно и с исторической точки зрения, и с эстетической. Шероховатости отливки мастеров-литейщиков механического завода только добавили нашей доске аутентичности. Ведь когда-то все элементы оформления городской среды – лепнина, скульптура, кованые детали интерьеров – делались здесь, в Норильске. Нам было интересно вернуться к этому опыту, и мы рады, что он удался.
Фото Владимира Макушкина
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