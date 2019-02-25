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25 февраля 2019, 15:57



Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа.

«Сегодня Эльгиз Закиров имеет норматив кандидата в мастера спорта, был участником и призёром первенства Сибирского федерального округа в 2016 и 2017 годах. Цель нынешней поездки - выполнение норматива мастера спорта и призовое место», - отметил тренер спортсмена Евгений Кретов. Фото участников соревнований

Просмотров:105 Чемпионат прошёл с 18 по 22 февраля в Екатеринбурге. Норильский спортсмен, представлявший спортзал «Горняк» (СК «Талнах»), входит в сборную Красноярского края. Он выступал по юниорам (до 23 лет) в категории 59 кг в экипировке с результатом 135 кг. Он же занял третье место в классическом жиме лёжа (без экипировки) с результатом 95 кг.«Сегодня Эльгиз Закиров имеет норматив кандидата в мастера спорта, был участником и призёром первенства Сибирского федерального округа в 2016 и 2017 годах. Цель нынешней поездки - выполнение норматива мастера спорта и призовое место», - отметил тренер спортсмена Евгений Кретов.Фото участников соревнований