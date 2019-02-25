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25 февраля 2019, 16:07



В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.

В матче за третье место «Заполярник» из Центрального района нанёс крупное поражение дудинскому «Таймыру» - 8:0. В финале встретились «Умка» (Талнах) и «Стальные совы» (Кайеркан). В упорной борьбе со счетом 3:1 победу праздновали талнахцы. Примечательно, что ворота кайерканской дружины защищала Агата Беренгарт - единственная хоккеистка турнира. «Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, команды продемонстрировали сплоченную и интересную игру. В финале нам противостоял сильный соперник, долгое время шайба не могла пересечь линию ворот, но нам всё же удалось собраться и вырвать победу. Спасибо ребятам за игру», - прокомментировал тренер победителей Алексей Рашитов. На очереди у юных норильских хоккеистов – турнир на призы спортивного комплекса «Талнах», который состоится 20 апреля в рудной столице. Фото Михаила Туаева

Просмотров:105 В соревнованиях приняли участие четыре команды воспитанников спортивных школ Норильска и Дудинки. Сильнейших выявляли по олимпийской системе.В матче за третье место «Заполярник» из Центрального района нанёс крупное поражение дудинскому «Таймыру» - 8:0. В финале встретились «Умка» (Талнах) и «Стальные совы» (Кайеркан). В упорной борьбе со счетом 3:1 победу праздновали талнахцы. Примечательно, что ворота кайерканской дружины защищала Агата Беренгарт - единственная хоккеистка турнира.«Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, команды продемонстрировали сплоченную и интересную игру. В финале нам противостоял сильный соперник, долгое время шайба не могла пересечь линию ворот, но нам всё же удалось собраться и вырвать победу. Спасибо ребятам за игру», - прокомментировал тренер победителей Алексей Рашитов.На очереди у юных норильских хоккеистов – турнир на призы спортивного комплекса «Талнах», который состоится 20 апреля в рудной столице.Фото Михаила Туаева