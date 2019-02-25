Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 февраля 2019, 16:17



Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России.

Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение второй пенсии (страховой пенсии по старости), необходимо: достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста (страховая пенсия по старости военному пенсионеру также может быть назначена и досрочно, например, если он работал в тяжёлых или вредных условиях труда); иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периодах работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном лицевом счёте в ПФР; иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтённый при назначении «военной» пенсии; иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), например, в текущем году – это 16,2 пенсионных балла. Требования к количеству баллов также постепенно повышаются, как и требования к стажу и возрасту выхода на пенсию. Если у военного пенсионера соблюдены все условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в Пенсионный фонд России. Подать заявление можно несколькими способами: лично при визите в ПФР, через филиал МФЦ, через работодателя или в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. К заявлению о назначении пенсии должны быть приобщены: документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудовая книжка, трудовой договор или иные документы). Напоминаем, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учёта фиксированной выплаты. У военных пенсионеров могут также формироваться и пенсионные накопления. При наличии пенсионных накоплений военный пенсионер может обратиться в органы ПФР или НПФ (если пенсионные накопления формировались там) с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.

Просмотров:127 Некоторые бывшие военные - военнослужащие, работники прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств, получающие одну пенсию по линии силовых ведомств и работавшие в гражданских профессиях, могут при определённых условиях быть получателями и второй пенсии, но уже по линии ПФР. Сегодня в Красноярском крае таких получателей пенсии насчитывается более 10,5 тысячи человек.Для того чтобы у военного пенсионера возникло право на назначение второй пенсии (страховой пенсии по старости), необходимо: достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного пенсионного возраста (страховая пенсия по старости военному пенсионеру также может быть назначена и досрочно, например, если он работал в тяжёлых или вредных условиях труда); иметь регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также о периодах работы в гражданских учреждениях были отражены на индивидуальном лицевом счёте в ПФР; иметь стаж работы в гражданских организациях, не учтённый при назначении «военной» пенсии; иметь в наличии требуемую сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), например, в текущем году – это 16,2 пенсионных балла. Требования к количеству баллов также постепенно повышаются, как и требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.Если у военного пенсионера соблюдены все условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в Пенсионный фонд России. Подать заявление можно несколькими способами: лично при визите в ПФР, через филиал МФЦ, через работодателя или в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.К заявлению о назначении пенсии должны быть приобщены: документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие «гражданский» стаж (трудовая книжка, трудовой договор или иные документы).Напоминаем, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учёта фиксированной выплаты.У военных пенсионеров могут также формироваться и пенсионные накопления. При наличии пенсионных накоплений военный пенсионер может обратиться в органы ПФР или НПФ (если пенсионные накопления формировались там) с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.