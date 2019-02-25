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25 февраля 2019, 16:40



Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.

Затем последовал этап обучения и отбора претендентов, в ходе которых добровольцы проходили тренинги, тесты и собеседования различной направленности. Это требовалось для понимания их навыков, черт характера и умения общаться. Важно было продемонстрировать и знание базового английского языка, преимуществом стало знание и других языков. В итоге от Норильска определилась команда в 110 участников. Самому младшему волонтёру всего 16, она учится в 10-м классе. По условиям Универсиады до 18 лет запрещено работать внутри спортобъекта – только на наружных площадках. А старшим волонтёрам около 50. Кстати, нижний возрастной ценз – единственное условие, верхней возрастной рамки не существует. На Универсиаду большинство норильчан выедет организованными группами, причём каждый к назначенному ему сроку, кто-то к открытию, а кто-то - к закрытию. Тех, кто не имеет своего жилья, поселят в общежитии «Перья 1», питание и проживание – за счёт организаторов. А вот перелёт – за свои средства. Но даже это не отпугивало добровольцев, так же, как и то, что им вряд ли удастся побывать на большом количестве соревнований, хотя волонтеры могут свободно посещать все состязания, но только в свободные часы. Норильчане ждут от Универсиады впечатлений, новых друзей из разных стран и, конечно, по возможности, хоть одним глазком увидеть соревнования, болеть за которые в ближайшие недели будет весь мир. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:119 Набор волонтёров стартовал весной 2017-го, и продлился до августа прошлого года. Общими условиям для всех кандидатов было наличие коммуникабельности, стрессоустойчивости, умения работать в команде, терпимости, способности брать на себя ответственность, умение следовать инструкции. Иными словами, стать волонтёрами могли те, кто проявит себя как комфортный и грамотный собеседник, неконфликтный и желательно увлечённый спортом активист. В рамках волонтерской программы они будут сопровождать спортсменов, помогать медикам и судьям, ориентировать приезжих на улицах, встречать делегации в аэропорту, раздавать буклеты и многое другое – в общей сложности волонтерам предлагается 49 направлений работы.Затем последовал этап обучения и отбора претендентов, в ходе которых добровольцы проходили тренинги, тесты и собеседования различной направленности. Это требовалось для понимания их навыков, черт характера и умения общаться. Важно было продемонстрировать и знание базового английского языка, преимуществом стало знание и других языков.В итоге от Норильска определилась команда в 110 участников. Самому младшему волонтёру всего 16, она учится в 10-м классе. По условиям Универсиады до 18 лет запрещено работать внутри спортобъекта – только на наружных площадках. А старшим волонтёрам около 50. Кстати, нижний возрастной ценз – единственное условие, верхней возрастной рамки не существует.На Универсиаду большинство норильчан выедет организованными группами, причём каждый к назначенному ему сроку, кто-то к открытию, а кто-то - к закрытию. Тех, кто не имеет своего жилья, поселят в общежитии «Перья 1», питание и проживание – за счёт организаторов. А вот перелёт – за свои средства. Но даже это не отпугивало добровольцев, так же, как и то, что им вряд ли удастся побывать на большом количестве соревнований, хотя волонтеры могут свободно посещать все состязания, но только в свободные часы.Норильчане ждут от Универсиады впечатлений, новых друзей из разных стран и, конечно, по возможности, хоть одним глазком увидеть соревнования, болеть за которые в ближайшие недели будет весь мир.Фото Владимира Макушкина