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25 февраля 2019, 16:52



Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта.

А большая сцена «Юбилейного» превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты: «Созвездие», «Кайерканская мозаика», «Самоцветы», творческое объединение «Свои», Елена Пивоварова, Елена Добробабина, Александр Хаджаев, Дмитрий Кравец. Откроет бал духовой оркестр под руководством Виктора Николаевича Афендикова. Начало бала – в 18.00. Вход на праздник по пригласительным билетам, которые превратятся в фанты. С их помощью ведущий – церемониймейстер разыграет среди зрительниц приятные подарки. Пригласительные билеты можно получить на ресепшене и в кассе КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтёрская, д. 14). Справки по телефонам: 39-26-72, 39-24-18. Информация на сайте www.kdcub.ru.

Просмотров:93 В фойе первого этажа культурно-досугового центра «Юбилейный» гости окунутся в чудесную атмосферу весеннего сада, где звучит классическая музыка и благоухают цветы. Прекрасные цветочницы подарят нежные символы Международного женского дня всем дамам, а звуки виолончели подчеркнут романтику момента. В исполнении преподавателя Талнахской школы искусств Ольги Прокофьевой прозвучат шедевры мировой музыкальной классики. Здесь же пройдёт мастер-класс по изготовлению вееров, цветочных браслетов и брошей. Эти милые творения станут приятным дополнением праздничного наряда всех рукодельниц.А большая сцена «Юбилейного» превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты: «Созвездие», «Кайерканская мозаика», «Самоцветы», творческое объединение «Свои», Елена Пивоварова, Елена Добробабина, Александр Хаджаев, Дмитрий Кравец. Откроет бал духовой оркестр под руководством Виктора Николаевича Афендикова. Начало бала – в 18.00.Вход на праздник по пригласительным билетам, которые превратятся в фанты. С их помощью ведущий – церемониймейстер разыграет среди зрительниц приятные подарки.Пригласительные билеты можно получить на ресепшене и в кассе КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтёрская, д. 14).Справки по телефонам: 39-26-72, 39-24-18. Информация на сайте www.kdcub.ru.