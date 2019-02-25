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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:44 Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра.
18:43 С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
17:30 Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF.
17:17 Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.
16:52 Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта.
16:40 Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17 Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России.
16:07 В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
15:57 Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа.
15:25 Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.
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