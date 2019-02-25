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25 февраля 2019, 17:17



Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.

По словам норильских синоптиков, циклон ожидается достаточно скоротечным: метель продолжится завтра в течение дня, а к ночи начнёт стихать. В ночь с 26 на 27 февраля установится спокойная погода, температура понизится по -20-25°С. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:105 26 февраля ожидается временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, утром и днём в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -17-22°С, температура воздуха днем -10-15°С.По словам норильских синоптиков, циклон ожидается достаточно скоротечным: метель продолжится завтра в течение дня, а к ночи начнёт стихать. В ночь с 26 на 27 февраля установится спокойная погода, температура понизится по -20-25°С.Фото Владимира Макушкина