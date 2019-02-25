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25 февраля 2019, 17:30



Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF.

В этом году участниками мастер-классов стали более полусотни спортсменов от 10 лет из трёх клубов города – «Олимп», «Союз» и «Тигр-Шотокан». Спортсмены были разделены по уровню подготовки и возрасту. В день Николай Степанов проводил по шесть тренировок. - Для ребят помладше занятия были преимущественно в игровой форме, для старших – более серьёзные тренировки. Мне нравится, как Николай подаёт материал, делая акцент на глубокой тактической работе. Интересны эти занятия и для тренеров, которые могут взять на вооружение некоторые приёмы и потом нарабатывать со своими спортсменами, - поделился впечатлениями директор клуба «Олимп» Алексей Нуркенов. Продемонстрировать новообретённые знания каратисты смогут уже в начале апреля на первенстве Красноярского края, куда отправится команда норильских спортсменов, состав которой сейчас определяется. Фото Алексея Нуркенова

Просмотров:85 Визит в Норильск для Николая Степанова, чьи воспитанники становились призёрами первенства Европы, Кубков мира, чемпионами России, стал вторым за два года. В первый раз он побывал в гостях у норильчан год назад и отметил тогда хорошую физическую подготовку норильчан, но недостаток стратегической работы. В качестве причины он назвал недостаток соревновательного опыта за пределами города.В этом году участниками мастер-классов стали более полусотни спортсменов от 10 лет из трёх клубов города – «Олимп», «Союз» и «Тигр-Шотокан». Спортсмены были разделены по уровню подготовки и возрасту. В день Николай Степанов проводил по шесть тренировок.- Для ребят помладше занятия были преимущественно в игровой форме, для старших – более серьёзные тренировки. Мне нравится, как Николай подаёт материал, делая акцент на глубокой тактической работе. Интересны эти занятия и для тренеров, которые могут взять на вооружение некоторые приёмы и потом нарабатывать со своими спортсменами, - поделился впечатлениями директор клуба «Олимп» Алексей Нуркенов.Продемонстрировать новообретённые знания каратисты смогут уже в начале апреля на первенстве Красноярского края, куда отправится команда норильских спортсменов, состав которой сейчас определяется.Фото Алексея Нуркенова