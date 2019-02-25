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Эстафета огня 2019

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25 февраля 2019, 18:43

С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.


Глобальный ремонт автотрассы, соединяющей Центральный район Норильска с Талнахом, начался ещё два года назад. В 2017 году с ООО «Илан-Норильск» был заключён муниципальный контракт на общую сумму 814,48 миллиона рублей. Срок окончания работ запланирован на конец августа 2019 года. За два года, в 2017-м и 2018-м, было отремонтировано 15 километров автодороги и восемь водопропускных труб, обустроен один гофросвод. Затраты составили 630,87 миллиона рублей.
В этом году работы возобновятся с ремонта водопропускной трубы перед мостом через реку Талнахскую. Март-апрель - наиболее удобное время для ремонта такого рода конструкций, потому что озёра и реки ещё скованы льдом, и можно без лишних проблем вскрыть дорожное полотно и выполнить необходимые работы. Изношенные трубы заменят на металлическую гофротрубу, которая более устойчива к температурным перепадам.
- В проекте не предусмотрено строительство объездной дороги, так как здесь находится очень высокая насыпь, и её обустройство потребует больших дополнительных затрат, – пояснил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». – Также технически невозможно выполнить ремонт с частичным перекрытием дороги. Для соблюдения безопасности дорожного движения и выполнения ремонтных работ, а также для удобства пассажиров и водителей было решено временно прекратить движение транспорта на участке дороги от поворота на турбазу «Три богатыря», сразу за железнодорожным переездом, до моста через реку Талнахскую. Транспорт будет ходить по объездной дороге Талнаха, через рудник «Маяк», а, достигнув жилой зоны, двигаться далее по маршруту.
Движение транспорта будет прекращено с полуночи 3 марта до 17 апреля.
В течение трёх лет на талнахском направлении будет отремонтировано 19,2 километра асфальтобетонного покрытия, десять водопропускных труб и обустроен один гофросвод.
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

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