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25 февраля 2019, 18:44



Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра.

Первое событие пройдёт 26 февраля в городском Доме культуры. Гостей праздника ожидают выступления Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро», хора долганской песни «Арадуой», вокальной группы «Сулускан», танцевального коллектива «Явал», «Альта» и других. Ведущие праздника расскажут о поездке таймырской делегации на Красноярскую Универсиаду, о проектах в рамках Года родных языков. Ожидается «хэйровод» и городской турнир по мини-футболу на снегу в валенках. В течение года стартуют интересные конкурсы для носителей языков Крайнего Севера: «Образцовый посёлок», «Родное слово», конкурс среди журналистов на соискание премии имени Любови Ненянг, социальные проекты «Диалог», «Родной язык для детей», фестиваль «Возрождения родного языка через всех и каждого» и другие инициативы. Кроме этого, на Таймыре пройдут традиционные праздники по возрождению культурных и бытовых традиций - День оленевода, «Таймырский ледоход», ближе к середине лета в посёлке Носок планируются создание этноплощадки на базе интерната. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:56 Жителей и гостей столицы Таймыра приглашают на череду мероприятий, они будут проходить в течение целого года и будут посвящены Году родных языков.Первое событие пройдёт 26 февраля в городском Доме культуры. Гостей праздника ожидают выступления Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро», хора долганской песни «Арадуой», вокальной группы «Сулускан», танцевального коллектива «Явал», «Альта» и других.Ведущие праздника расскажут о поездке таймырской делегации на Красноярскую Универсиаду, о проектах в рамках Года родных языков. Ожидается «хэйровод» и городской турнир по мини-футболу на снегу в валенках.В течение года стартуют интересные конкурсы для носителей языков Крайнего Севера: «Образцовый посёлок», «Родное слово», конкурс среди журналистов на соискание премии имени Любови Ненянг, социальные проекты «Диалог», «Родной язык для детей», фестиваль «Возрождения родного языка через всех и каждого» и другие инициативы.Кроме этого, на Таймыре пройдут традиционные праздники по возрождению культурных и бытовых традиций - День оленевода, «Таймырский ледоход», ближе к середине лета в посёлке Носок планируются создание этноплощадки на базе интерната.Фото Владимира Макушкина