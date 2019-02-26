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26 февраля 2019, 10:12



Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

FIFA-2019 на игровых консолях Sony PlayStation 4. В первый игровой день, 6 марта с 17.00 до 20.00, состоится отборочный турнир. Финал запланирован на 7 марта – начало в 14.30. При этом с лучшими киберфутболистами сыграют игроки МФК «Норильский никель». На сайте организаторов уточняется, что для участия в турнире необходимо сделать репост соответствующей новости с официальных страниц МФК «Норильский никель» в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram и отправить заявку на электронный адрес mfcnornik@nornik.ru. Ограничений по возрасту для участников нет.

Просмотров:155 Мероприятие организовано заполярным клубом совместно с Молодёжным центром, на базе которого и пройдут игры. Участникам предстоит помериться силами вFIFA-2019 на игровых консолях Sony PlayStation 4. В первый игровой день, 6 марта с 17.00 до 20.00, состоится отборочный турнир. Финал запланирован на 7 марта – начало в 14.30. При этом с лучшими киберфутболистами сыграют игроки МФК «Норильский никель».На сайте организаторов уточняется, что для участия в турнире необходимо сделать репост соответствующей новости с официальных страниц МФК «Норильский никель» в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram и отправить заявку на электронный адрес mfcnornik@nornik.ru. Ограничений по возрасту для участников нет.