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26 февраля 2019, 10:13



Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве.

Благодаря кураторскому замыслу выставка расширяет горизонты, показывая культуру коренных народов в диалоге с искусством русского авангарда и модернизма. Посетители увидят работы первого долганского художника Бориса Молчанова, выполненные на ровдуге – коже северного оленя. Основой выставки станут этнографические коллекции из фондов Таймырского краеведческого музея - одного из самых северных государственных музеев России. Этнографические экспонаты XIX - начала XX вв., предоставленные Таймырским краеведческим музеем, характеризуют культуру уникальных арктических этносов, ведущих традиционный образ жизни на территории Таймыра: энцев, ненцев, долган, нганасан и эвенков. Среди экспонатов - долганские календари - паскаалы, ритуальные маски одного из самых малочисленных народов мира - энцев и пр. Есть там и коллекция костюма, созданная студентами Норильского колледжа искусств, - результат творческого поиска и экспериментов в области дизайна. В этих работах переплелись стилевые направления, связанные с культурой народов Таймыра. Важным разделом экспозиции станут вновь обнаруженные отчётные материалы «забытой» этнографической экспедиции на Таймыр, совершённой сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1965 году, из собрания Всероссийского музея декоративного искусства: акварельные рисунки, фотографии, записи полевого дневника и отчёты, зафиксировавшие предметы и жанровые сцены из жизни коренных народов территории, черты материальной и духовной культуры, частично утраченные в наши дни.

Просмотров:154 Экспозиция будет демонстрироваться с 27 февраля по 12 мая во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Она знакомит с историей и искусством Таймыра, природой полуострова, соединяет в едином художественном пространстве всё, что составляет богатство северного края.Благодаря кураторскому замыслу выставка расширяет горизонты, показывая культуру коренных народов в диалоге с искусством русского авангарда и модернизма. Посетители увидят работы первого долганского художника Бориса Молчанова, выполненные на ровдуге – коже северного оленя. Основой выставки станут этнографические коллекции из фондов Таймырского краеведческого музея - одного из самых северных государственных музеев России.Этнографические экспонаты XIX - начала XX вв., предоставленные Таймырским краеведческим музеем, характеризуют культуру уникальных арктических этносов, ведущих традиционный образ жизни на территории Таймыра: энцев, ненцев, долган, нганасан и эвенков. Среди экспонатов - долганские календари - паскаалы, ритуальные маски одного из самых малочисленных народов мира - энцев и пр. Есть там и коллекция костюма, созданная студентами Норильского колледжа искусств, - результат творческого поиска и экспериментов в области дизайна. В этих работах переплелись стилевые направления, связанные с культурой народов Таймыра.Важным разделом экспозиции станут вновь обнаруженные отчётные материалы «забытой» этнографической экспедиции на Таймыр, совершённой сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1965 году, из собрания Всероссийского музея декоративного искусства: акварельные рисунки, фотографии, записи полевого дневника и отчёты, зафиксировавшие предметы и жанровые сцены из жизни коренных народов территории, черты материальной и духовной культуры, частично утраченные в наши дни.