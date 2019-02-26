Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 февраля 2019, 11:37



В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка.

Отбор предприятий для участия в региональной программе на 2019-2020 годы открыт. Заявки от работодателей принимает агентство труда и занятости населения Красноярского края. Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края: http://trud.krskstate.ru/content/кадровое_обеспечение_инвестиционных_проектов (раздел «Работодателям - Кадровое обеспечение инвестиционных проектов – Привлечение специалистов из других регионов»). Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить в КГКУ «Центр занятости населения города Норильска»: телефоны 8(3919) 34-29-44, 34-29-58.

Просмотров:140 В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка работодателей, участвующих в инвестиционной деятельности на территории края. Средства - 225 тысяч рублей на одного работника - предоставляются при привлечении на постоянную работу квалифицированных специалистов из других регионов России. Эти деньги могут расходоваться в течение трех лет на любые меры поддержки работников, привлекаемых из других регионов. В частности, их можно направить на компенсацию затрат на проезд к месту работы специалиста и членов его семьи; на оплату доставки багажа; выплаты работнику на обустройство; на компенсацию затрат, связанных с предоставлением ведомственного жилья работнику, в наём или на покупку жилья, в том числе – в ипотеку. Также деньги могут быть потрачены на компенсацию затрат на обучение работника, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, для получения необходимых компенсаций перед трудоустройством; на оплату проезда работника до места учебы и обратно; иные меры поддержки работника.Отбор предприятий для участия в региональной программе на 2019-2020 годы открыт. Заявки от работодателей принимает агентство труда и занятости населения Красноярского края.Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края:http://trud.krskstate.ru/content/кадровое_обеспечение_инвестиционных_проектов (раздел «Работодателям - Кадровое обеспечение инвестиционных проектов – Привлечение специалистов из других регионов»).Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить в КГКУ «Центр занятости населения города Норильска»: телефоны 8(3919) 34-29-44, 34-29-58.