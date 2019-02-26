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26 февраля 2019, 11:39



Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов.

Ограничения коснутся регулярных и чартерных рейсов, вылетающих и прибывающих в Красноярск с 21 февраля по 15 марта 2019 года включительно. На этих рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке.

Просмотров:160 В период проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады введён запрет на перевозку оружия и боеприпасов, а также - взрывоопасных и ядовитых веществ на ряде рейсов.Ограничения коснутся регулярных и чартерных рейсов, вылетающих и прибывающих в Красноярск с 21 февраля по 15 марта 2019 года включительно. На этих рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке.