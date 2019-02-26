|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:08 Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер.
16:51 Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46 Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы.
15:48 Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.
15:25 В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.
15:14 К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты.
14:39 К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919.
14:14 Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт.
14:03 Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне.
14:01 270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх