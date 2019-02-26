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26 февраля 2019, 11:51



Норильск снова накрыла метель: автобусы ходят колоннами.

По решению ГИБДД г. Дудинки введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического на автодороге Дудинка - Алыкель. Доставка пассажиров в аэропорт «Норильск» осуществляется автомобилями повышенной проходимости при наличии авиабилетов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:211 По решению НПОПАТ движение автобусов 31-го маршрута будет осуществляться колоннами. Выход колонны от автовокзала Центрального района Норильска и из района Кайеркан до НМЗ в 14.30, от НМЗ до автовокзала и в район Кайеркан выход в 17.10.По решению ГИБДД г. Дудинки введён временный запрет на движение всех видов автотранспорта, кроме технологического на автодороге Дудинка - Алыкель. Доставка пассажиров в аэропорт «Норильск» осуществляется автомобилями повышенной проходимости при наличии авиабилетов.Фото Владимира Макушкина