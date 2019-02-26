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26 февраля 2019, 12:27



Ледовую арену для предстоящих матчей по кёрлингу Универсиады-2019 подготовили лучшие международные и российские айсмейкеры.

Ледовую арену для предстоящих матчей Универсиады готовили лучшие международные и российские айсмейкеры, сообщает портал НИА-Красноярск. Технический специалист по подготовке льда Всемирной федерации кёрлинга Марк Каллан и айсмейкер Федерации кёрлинга Красноярского края Андрей Березовский рассказали, что для кёрлинга принципиально важно, чтобы лёд был идеально ровный. Это делается для качественной игры спортсменов, для идеального скольжения камня. Напомним, что для генерального партнера Универсиады - компании «Норникель» поддержка спорта и продвижение здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной работы. Совместно с Федерацией кёрлинга России «Норникель» выступает генеральным партнёром международного турнира Arctic Curling Cup, который в в Дудинке проходит уже не первый год. А в рамках всероссийского спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль» при поддержке «Норникеля» в этом году в фан-парке «Бобровый лог» мастер-класс для юных кёрлингистов провела двукратный призёр чемпионата мира по кёрлингу в дисциплине дабл-микс Мария Комарова. Фото с сайта НИА-Краснояск

Просмотров:133 3 марта во Дворце спорта имени Ярыгина состоится торжественное открытие соревнований по кёрлингу в рамках зимней Универсиады-2019. В турнире примут участие 10 женских и 10 мужских команд из России, Норвегии, Китая, Канады, Швеции, Кореи, Чехии, Великобритании, Швейцарии, США, Италии и Японии.Ледовую арену для предстоящих матчей Универсиады готовили лучшие международные и российские айсмейкеры, сообщает портал НИА-Красноярск. Технический специалист по подготовке льда Всемирной федерации кёрлинга Марк Каллан и айсмейкер Федерации кёрлинга Красноярского края Андрей Березовский рассказали, что для кёрлинга принципиально важно, чтобы лёд был идеально ровный. Это делается для качественной игры спортсменов, для идеального скольжения камня.Напомним, что для генерального партнера Универсиады - компании «Норникель» поддержка спорта и продвижение здорового образа жизни – одно из важных направлений социальной работы. Совместно с Федерацией кёрлинга России «Норникель» выступает генеральным партнёром международного турнира Arctic Curling Cup, который в в Дудинке проходит уже не первый год. А в рамках всероссийского спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль» при поддержке «Норникеля» в этом году в фан-парке «Бобровый лог» мастер-класс для юных кёрлингистов провела двукратный призёр чемпионата мира по кёрлингу в дисциплине дабл-микс Мария Комарова.Фото с сайта НИА-Краснояск