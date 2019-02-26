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26 февраля 2019, 13:07



В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России.



Просмотров:142 Студенческий театр «Дебют», который в следующем году отметит своё 15-летие, представит зрителям интерактивные проекты, а также три спектакля. Первый показ пьесы «Без Егора будет горе» по комедии В. Ткачёва состоится 2 и 3 марта в 18.00. Пьесу Чехова «Чайка» покажут 16 марта и в Международный день театра, 27 марта. «Трамвай «Желание» по Теннеси Уильямсу – 30 и 31 марта. Публика увидит и выставку, которая расскажет о фотовпечатлениях норильчан от встреч с работами театра.