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26 февраля 2019, 14:01



270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год.

В 2018 году прокуратурой выявлено 270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних. По результатам проверок, в том числе и по обращениям, внесено 55 представлений, 53 человека привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 58 исков в защиту прав несовершеннолетних на сумму около 3 миллионов рублей, все иски удовлетворены. Основные претензии прокуратуры касались нарушений требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, об охране их здоровья, о защите жилищных прав детей-сирот и нарушений требований законодательства об образовании. Иски прокуратурой заявлялись по взысканию неустойки за просрочку выплаты алиментов, по оплате дороги детям-инвалидам, по прекращению мер социальной поддержки и по взысканию морального вреда, по лишению родительских прав. Благодаря координации деятельности всех органов системы профилактики и прокурорскому вмешательству, а также принятию мер прокурорского реагирования в отношении работников системы профилактики, подростковая преступность в 2018 году снизилась на 21,5%. Защита прав и интересов несовершеннолетних является одной из приоритетных задач прокуратуры города.

Просмотров:120 Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи играет важную роль в работе прокуратуры Норильска. В частности, уделяется особое внимание вопросам, регулирующим проблемы молодежи - трудовой занятости, подготовке к военной службе, законности деятельности детских и молодёжных общественных объединений, начальному, среднему и высшему профессиональному образованию.В 2018 году прокуратурой выявлено 270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних. По результатам проверок, в том числе и по обращениям, внесено 55 представлений, 53 человека привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 58 исков в защиту прав несовершеннолетних на сумму около 3 миллионов рублей, все иски удовлетворены.Основные претензии прокуратуры касались нарушений требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, об охране их здоровья, о защите жилищных прав детей-сирот и нарушений требований законодательства об образовании. Иски прокуратурой заявлялись по взысканию неустойки за просрочку выплаты алиментов, по оплате дороги детям-инвалидам, по прекращению мер социальной поддержки и по взысканию морального вреда, по лишению родительских прав.Благодаря координации деятельности всех органов системы профилактики и прокурорскому вмешательству, а также принятию мер прокурорского реагирования в отношении работников системы профилактики, подростковая преступность в 2018 году снизилась на 21,5%.Защита прав и интересов несовершеннолетних является одной из приоритетных задач прокуратуры города.