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26 февраля 2019, 14:03



Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне.

Экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев предлагается продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война. Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода. Соревнование проводится по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодёжный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы. Для участия необходимо с 21 февраля до 20 апреля 2019 года направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии. Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчинённости. Награждение победителей состоится в Музее Победы (Москва, Площадь Победы, д. 3) в Международный день музеев - 18 мая 2019 года. Лучшим экскурсоводам и музеям – участникам конкурса вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и в соцсетях музея. Кроме того, участникам, немного отставшим от лауреатов, дадут рекомендации по ведению конкретной экскурсии. Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте https://victorymuseum.ru/projects/konkurs-luchshaya-ekskursiya-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/ Фото с сайта Музея Победы

Просмотров:115 Музей Победы (Москва) объявил о начале всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Творческое состязание проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.Экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев предлагается продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война. Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода.Соревнование проводится по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодёжный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы.Для участия необходимо с 21 февраля до 20 апреля 2019 года направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии.Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчинённости.Награждение победителей состоится в Музее Победы (Москва,Площадь Победы, д. 3) в Международный день музеев - 18 мая 2019 года. Лучшим экскурсоводам и музеям – участникам конкурса вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и в соцсетях музея. Кроме того, участникам, немного отставшим от лауреатов, дадут рекомендации по ведению конкретной экскурсии.Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайтеhttps://victorymuseum.ru/projects/konkurs-luchshaya-ekskursiya-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/Фото с сайта Музея Победы