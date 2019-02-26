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26 февраля 2019, 14:14



Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт.

В то же время количество вакансий, заявленных работодателями, составляет 2755, на 503 больше, чем предлагалось в прошлом году. Коэффициент напряжённости на рынке труда - численность незанятых граждан по отношению к числу заявленных вакансий - 0,6, сокращение произошло на 0,2 пункта. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:152 По информации Центра занятости населения г. Норильска на 20 февраля 2019 года в городе зарегистрировано 1584 ищущих работу граждан, что на 166 человек меньше, чем в прошлом году, среди них официально признаны безработными 1034 человека. Уровень зарегистрированной безработицы - отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте - 0,8%, на 0,1% меньше, чем на этот же период 2018 года.В то же время количество вакансий, заявленных работодателями, составляет 2755, на 503 больше, чем предлагалось в прошлом году.Коэффициент напряжённости на рынке труда - численность незанятых граждан по отношению к числу заявленных вакансий - 0,6, сокращение произошло на 0,2 пункта.Фото Владимира Макушкина