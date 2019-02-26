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26 февраля 2019, 14:39



К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919.

- Письма в каждой семье сочиняли сами, выбрали лучшие стихи и самые интересные поздравления, - рассказала «Заполярной правде» Алина Малихова, воспитатель подготовительной группы «Весёлые человечки». – Все старались найти что-то необычное и дорогое для сердца, чтобы порадовать наших солдат. Эти письма мы потом читали в группе, дети рассказывали друг другу, как они выбирали поздравления, и все вместе радовались нашей чудесной задумке. В процессе подготовки к празднику дети делились, в каких войсках служили их папы и братья. Ребята с удивлением выяснили, что у двух девочек из «Веселых человечков» папы – военные, а девочек-близнецов военнослужащий – дядя. В пятницу, накануне праздника, все собранные подарки Алина Малихова отвезла в войсковую часть № 40919. Провожая воспитателя, ребята передавали героям праздника поздравления и приветы. - В воинской части подарки для солдат я вручила старшему по званию. Мы получили самые тёплые слова благодарности! 23 февраля каждому военнослужащему передали поздравления от наших воспитанников, - сообщила позже воспитатель. Поздравительную акцию планируют сделать традиционной. В следующем году воспитанники детского сада хотят поздравить не только норильских военнослужащих, но и солдат, проходящих службу на материке. Письма им отправят заранее, чтобы 23 февраля они уже могли порадовать адресатов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:116 К мужскому празднику в талнахском детском саду № 96 «Капельки» традиционно прошло познавательное занятие, на котором дошколятам рассказали о воинских званиях и о доблестных подвигах солдат. А ребята из подготовительной группы «Веселые человечки» придумали, как интересно и необычно поздравить с 23 февраля защитников Отечества: подготовить для норильских солдат специальные подарки, которые малыши вызвались сделать своими руками. Так в группе родилась акция «Посылка солдату». Дошкольники из цветной бумагой и ярких лент сделали открытки, а для каждого военного ребята вырезали из бумаги рубашки и шинели. Родители помогли им написать для солдат письма с поздравлениями и пожеланиями отличной службы и успехов в боевой подготовке.- Письма в каждой семье сочиняли сами, выбрали лучшие стихи и самые интересные поздравления, - рассказала «Заполярной правде» Алина Малихова, воспитатель подготовительной группы «Весёлые человечки». – Все старались найти что-то необычное и дорогое для сердца, чтобы порадовать наших солдат. Эти письма мы потом читали в группе, дети рассказывали друг другу, как они выбирали поздравления, и все вместе радовались нашей чудесной задумке.В процессе подготовки к празднику дети делились, в каких войсках служили их папы и братья. Ребята с удивлением выяснили, что у двух девочек из «Веселых человечков» папы – военные, а девочек-близнецов военнослужащий – дядя.В пятницу, накануне праздника, все собранные подарки Алина Малихова отвезла в войсковую часть № 40919. Провожая воспитателя, ребята передавали героям праздника поздравления и приветы.- В воинской части подарки для солдат я вручила старшему по званию. Мы получили самые тёплые слова благодарности! 23 февраля каждому военнослужащему передали поздравления от наших воспитанников, - сообщила позже воспитатель.Поздравительную акцию планируют сделать традиционной. В следующем году воспитанники детского сада хотят поздравить не только норильских военнослужащих, но и солдат, проходящих службу на материке. Письма им отправят заранее, чтобы 23 февраля они уже могли порадовать адресатов.Фото Ирины Яринской