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26 февраля 2019, 15:14



К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты.

В это же время, в 18.00, на сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» состоится праздничная программа «Бал красоты». Гости окунутся в чудесную атмосферу весеннего сада, где звучит классическая музыка и благоухают цветы. Прекрасные цветочницы подарят нежные символы Международного женского дня всем дамам, а звуки виолончели подчеркнут романтику момента. В фойе пройдёт мастер-класс по изготовлению вееров, цветочных браслетов и брошей. Большая сцена КДЦ превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты: «Созвездие», «Кайерканская мозаика», «Самоцветы», творческое объединение «Свои», Елена Пивоварова, Елена Добробабина, Александр Хаджаев, Дмитрий Кравец. Откроет бал духовой оркестр под руководством Виктора Николаевича Афендикова. В 18.30 в культурно-досуговом центре им. Вл. Высоцкого ведущие праздничной программы «О женщинах – и в шутку, и всерьез» в юмористической форме раскроют секреты женского обаяния, привлекательности и красоты. Весеннее настроение поддержат творческие коллективы Большого Норильска. Оригинальным украшением фойе станут живые манекены творческого объединения «Северное сияние» Центра внешкольной работы Талнаха с коллекцией моделей «Русские самоцветы». В фойе второго этажа для зрителей будет представлена персональная фотовыставка визажиста Василины Тимчишевой «Красота женщины». Участница клубного формирования «Мастер-класс» Илона Орлова поделится секретами по изготовлению эксклюзивного праздничного декора «Весенний венок». Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.

Просмотров:105 Все праздничные мероприятия намечены на 6 марта, в среду. В Городском центре культуры концерт «БЕРЕГИТЕсь ЖЕНЩИН» начнется в 18.00. На нём будут представлены невыдуманные истории простого женского счастья норильчанок. Гостей ждёт праздничный вечер в стилизованном Арт-кафе в окружении лучших исполнителей города: хореографических коллективов «Созвездие», «Талнахский перепляс», «Фристайл», «Шкода», «Солнечный ветер», участников вокальной студии «Voices», сольных исполнителей Ефима Харитонова, Николая Ёлкина, Олега Ионова, Александра Иванова, исполнителей инструментальной музыки Рустама Шайхисламова и Вероники Тюриной. Не обойдётся вечер и без сюрпризов, одним из которых станет выступление ВИА «Долг и честь».В это же время, в 18.00, на сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» состоится праздничная программа «Бал красоты». Гости окунутся в чудесную атмосферу весеннего сада, где звучит классическая музыка и благоухают цветы. Прекрасные цветочницы подарят нежные символы Международного женского дня всем дамам, а звуки виолончели подчеркнут романтику момента. В фойе пройдёт мастер-класс по изготовлению вееров, цветочных браслетов и брошей. Большая сцена КДЦ превратится в бальный зал, где выступят хореографические, вокальные коллективы и солисты: «Созвездие», «Кайерканская мозаика», «Самоцветы», творческое объединение «Свои», Елена Пивоварова, Елена Добробабина, Александр Хаджаев, Дмитрий Кравец. Откроет бал духовой оркестр под руководством Виктора Николаевича Афендикова.В 18.30 в культурно-досуговом центре им. Вл. Высоцкого ведущие праздничной программы «О женщинах – и в шутку, и всерьез» в юмористической форме раскроют секреты женского обаяния, привлекательности и красоты. Весеннее настроение поддержат творческие коллективы Большого Норильска. Оригинальным украшением фойе станут живые манекены творческого объединения «Северное сияние» Центра внешкольной работы Талнаха с коллекцией моделей «Русские самоцветы». В фойе второго этажа для зрителей будет представлена персональная фотовыставка визажиста Василины Тимчишевой «Красота женщины». Участница клубного формирования «Мастер-класс» Илона Орлова поделится секретами по изготовлению эксклюзивного праздничного декора «Весенний венок».Вход на мероприятия по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах учреждений.