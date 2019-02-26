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26 февраля 2019, 15:25



В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.

Средний размер социальной выплаты на одну семью граждан категории «инвалиды» составил 2 млн 128 тысяч рублей. География переселения – Московская область, Красноярск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар, Белгород, Орел и т. д. Напомним, речь идет об участниках программы в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по переселению граждан, проживающих в Норильске и Дудинке. Так, из 526 семей только 407 - норильчане, из которых 67 – семьи категории «инвалиды 1-й и 2-й групп». В этот же список входят 340 семей категории «пенсионеры» с датой постановки на учет 2 апреля 2015 года, все они получат выплаты в феврале, мае и июне 2019 года. О порядке выдачи сертификатов, а также о механизме выдачи свидетельств на приобретение жилья рассказала сегодня Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда. - Краевой список получателей утверждён 4 февраля приказом Министерства строительства Красноярского края. Объем финансирования на этот год – 943,2 миллиона рублей, из них из краевого бюджета – 113,2 миллиона; средства «Норникеля» составляют 830 миллионов рублей. Гражданам, подавшим заявление на получение сертификата в 2019 году и не вошедшим в краевой список получателей - а это более 1800 семей - рекомендуется до 15 июля этого года обратиться с документами и заявлением об участии в программе 2020 года. Обращаться следует в норильское управление жилфонда либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - подчеркнула Марина Васильевна. Надо сказать, что расчет социальных выплат производился министерством строительства Красноярского края исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2019 года. Он составил 43 274 рубля за кв. метр. Для сравнения, - в конце прошлого года эта цифра была меньше – 42 753 рубля. После получения сертификата норильчане прослушали необходимую информацию от специалистов управления жилфонда. Мини-лекции проводилась в конференц-зале библиотеки. Кроме того, вместе со свидетельством каждому участнику программы выдали памятки об условиях оказания финансовой поддержки, механизмах приобретения жилого помещения, о заключении предварительного договора передачи (мены) занимаемой в Норильске квартиры и т. д. Фото Ирины Яринской

Просмотров:139 Сегодня выдано 21 свидетельство из 45 поступивших на территорию за счет средств краевого бюджета - для самой незащищенной группы населения, инвалидов 1-й и 2-й групп. Остальным получателям выдача свидетельств будет производиться за счет средств ПАО «ГМК «Норильский никель» предположительно в мае-июне 2019 года.Средний размер социальной выплаты на одну семью граждан категории «инвалиды» составил 2 млн 128 тысяч рублей. География переселения – Московская область, Красноярск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар, Белгород, Орел и т. д.Напомним, речь идет об участниках программы в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по переселению граждан, проживающих в Норильске и Дудинке. Так, из 526 семей только 407 - норильчане, из которых 67 – семьи категории «инвалиды 1-й и 2-й групп». В этот же список входят 340 семей категории «пенсионеры» с датой постановки на учет 2 апреля 2015 года, все они получат выплаты в феврале, мае и июне 2019 года.О порядке выдачи сертификатов, а также о механизме выдачи свидетельств на приобретение жилья рассказала сегодня Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда.- Краевой список получателей утверждён 4 февраля приказом Министерства строительства Красноярского края. Объем финансирования на этот год – 943,2 миллиона рублей, из них из краевого бюджета – 113,2 миллиона; средства «Норникеля» составляют 830 миллионов рублей. Гражданам, подавшим заявление на получение сертификата в 2019 году и не вошедшим в краевой список получателей - а это более 1800 семей - рекомендуется до 15 июля этого года обратиться с документами и заявлением об участии в программе 2020 года. Обращаться следует в норильское управление жилфонда либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, - подчеркнула Марина Васильевна.Надо сказать, что расчет социальных выплат производился министерством строительства Красноярского края исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2019 года. Он составил 43 274 рубля за кв. метр. Для сравнения, - в конце прошлого года эта цифра была меньше – 42 753 рубля.После получения сертификата норильчане прослушали необходимую информацию от специалистов управления жилфонда. Мини-лекции проводилась в конференц-зале библиотеки. Кроме того, вместе со свидетельством каждому участнику программы выдали памятки об условиях оказания финансовой поддержки, механизмах приобретения жилого помещения, о заключении предварительного договора передачи (мены) занимаемой в Норильске квартиры и т. д.Фото Ирины Яринской