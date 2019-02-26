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26 февраля 2019, 15:48



Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.

По результатам экспертных оценок победителем конкурса стал проект «Лицом к лицу» автономии кыргызов «Эне-Сай». Проект направлен на создание условий для успешной межкультурной коммуникации в городе, на воспитание у молодёжи толерантного отношения к исторически сложившемуся в Норильске многообразию культур. В содружестве с национально-культурными организациями казахов, ногайцев и татар авторы проведут мероприятие «Чингиз Айтматов: «Лицом к лицу», посвящённое славному жизненному пути и творчеству киргизского советского писателя и общественного деятеля («Лицом к лицу» называется первая опубликованная повесть писателя). В процессе подготовки к мероприятию представители разных национальностей представят свое видение творчества Айтматова, которого по праву считают своим не только киргизы, но и представители других тюркоязычных народов. В рамках мероприятия будут организованы выставка детских рисунков по произведениям писателя, площадка народных игр, викторина, концертная программа и др. Мероприятие пройдет в октябре 2019 года. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:108 25 февраля были подведены итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений, который проводился управлением административной практики администрации города Норильска. На конкурс было подано три заявки от местной ногайской национально-культурной автономии, местной общественной организации национально-культурной автономии казахов «Ынтымак» (Содружество) и местной общественной организации национально-культурной автономии кыргызов «Эне-Сай» (Енисей).По результатам экспертных оценок победителем конкурса стал проект «Лицом к лицу» автономии кыргызов «Эне-Сай». Проект направлен на создание условий для успешной межкультурной коммуникации в городе, на воспитание у молодёжи толерантного отношения к исторически сложившемуся в Норильске многообразию культур. В содружестве с национально-культурными организациями казахов, ногайцев и татар авторы проведут мероприятие «Чингиз Айтматов: «Лицом к лицу», посвящённое славному жизненному пути и творчеству киргизского советского писателя и общественного деятеля («Лицом к лицу» называется первая опубликованная повесть писателя). В процессе подготовки к мероприятию представители разных национальностей представят свое видение творчества Айтматова, которого по праву считают своим не только киргизы, но и представители других тюркоязычных народов.В рамках мероприятия будут организованы выставка детских рисунков по произведениям писателя, площадка народных игр, викторина, концертная программа и др. Мероприятие пройдет в октябре 2019 года.Фото Владимира Макушкина