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26 февраля 2019, 16:46



Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы.

В совещании, которое провёл президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, приняли участие генеральный секретарь FISU Эрик Сэйнтрон, председатель CTI Роджер Рот, технические делегаты и сотрудники FISU по зимним видам спорта, работники департамента зимних Универсиад FISU. Дирекцию Зимней универсиады-2019 представляли ее руководитель Максим Уразов, спортивные и венью-менеджеры. Делегаты выступили с докладами о состоянии каждого спортивного сооружения Студенческих игр в Красноярске по итогам завершающей проверки и однозначно признали готовность всех объектов к проведению соревнований по 11 видам спорта. На заседании также обсуждались вопросы организации медицинского обслуживания спортсменов, транспортные и логистические схемы передвижения команд и официальных лиц, работа сотрудников спортивных сооружений. На совещании отметили, что организаторы зимней Универсиады-2019 уже делятся опытом подготовки масштабного международного события со своими преемниками. Следующие зимние Студенческие игры пройдут в январе 2021 года в Люцерне, и делегация Швейцарии приедет в Красноярск в период соревнований, чтобы увидеть организацию международного события собственными глазами. «Мы провели большую командную работу, которая подходит к концу, и одновременно начинается яркое спортивное событие, ради чего мы работали вместе 5 лет, - рассказал на заседании Олег Матыцин. - Я уверен, что полученный результат оценят все спортсмены и гости Зимней универсиады-2019, они, несомненно, получат огромное удовольствие от теплого приема и качества подготовки соревнований. Но самое ценное для нас – знания, которые останутся у красноярцев после масштабного международного события. Очень важно не только сохранить это наследие, но и передать опыт организаторам будущих Студенческих игр». Руководитель Дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов выступил на совещании со словами благодарности, адресовав их всем участникам подготовки Студенческих игр: «Мы проделали сложный путь от проектирования до строительства и тестирования объектов. Сейчас мы находимся на финишной прямой, всего несколько дней отделяют нас от старта большого события, к которому готовится Красноярск. Уверен, жителей и гостей Красноярска ждет незабываемый спортивный праздник!» На фото: Бобровый лог Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:84 В Красноярске состоялось финальное заседание Международного технического комитета FISU, на котором подвели итоги проверки всех спортивных объектов на предмет готовности к зимней Универсиаде-2019.В совещании, которое провёл президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, приняли участие генеральный секретарь FISU Эрик Сэйнтрон, председатель CTI Роджер Рот, технические делегаты и сотрудники FISU по зимним видам спорта, работники департамента зимних Универсиад FISU. Дирекцию Зимней универсиады-2019 представляли ее руководитель Максим Уразов, спортивные и венью-менеджеры.Делегаты выступили с докладами о состоянии каждого спортивного сооружения Студенческих игр в Красноярске по итогам завершающей проверки и однозначно признали готовность всех объектов к проведению соревнований по 11 видам спорта. На заседании также обсуждались вопросы организации медицинского обслуживания спортсменов, транспортные и логистические схемы передвижения команд и официальных лиц, работа сотрудников спортивных сооружений.На совещании отметили, что организаторы зимней Универсиады-2019 уже делятся опытом подготовки масштабного международного события со своими преемниками. Следующие зимние Студенческие игры пройдут в январе 2021 года в Люцерне, и делегация Швейцарии приедет в Красноярск в период соревнований, чтобы увидеть организацию международного события собственными глазами.«Мы провели большую командную работу, которая подходит к концу, и одновременно начинается яркое спортивное событие, ради чего мы работали вместе 5 лет, - рассказал на заседании Олег Матыцин. - Я уверен, что полученный результат оценят все спортсмены и гости Зимней универсиады-2019, они, несомненно, получат огромное удовольствие от теплого приема и качества подготовки соревнований. Но самое ценное для нас – знания, которые останутся у красноярцев после масштабного международного события. Очень важно не только сохранить это наследие, но и передать опыт организаторам будущих Студенческих игр».Руководитель Дирекции зимней Универсиады-2019 Максим Уразов выступил на совещании со словами благодарности, адресовав их всем участникам подготовки Студенческих игр:«Мы проделали сложный путь от проектирования до строительства и тестирования объектов. Сейчас мы находимся на финишной прямой, всего несколько дней отделяют нас от старта большого события, к которому готовится Красноярск. Уверен, жителей и гостей Красноярска ждет незабываемый спортивный праздник!»На фото: Бобровый логФото с официального сайта Универсиады-2019