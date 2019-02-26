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26 февраля 2019, 16:51



Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».

В спектакле «Женитьба» из-за болезни актёра Павла Авдеева, сыгравшего роль Подколесина, произведена замена – главную роль в постановке сыграет Николай Каверин. Он же, вместе с историком и краеведом Станиславом Стрючковым, занят в постановке «Гиперборея. Плато Путорана». Кстати, показ норильской «Гипербореи» состоялся 25 февраля в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства. Он предварил собой открытие выставки «Таймыр. Гений места», организованной Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля» и группы Интеррос. Напомним, краевой творческий форум проводится ежегодно под эгидой министерства культуры Красноярского края и знакомит зрителей с лучшими новинками театрального сезона в регионе. Церемония закрытия традиционно проходит 27 марта, в День театра. В этом году конкурсная программа «Театральной весны» включает наряду с постановками государственных, муниципальных, коммерческих театров премьеры антрепризных групп.

Просмотров:90 Решением жюри фестиваля «Театральная весна» в афишу этого года включены спектакли норильского театра - «Женитьба» по Н. В. Гоголю в постановке Петра Шерешевского (большая форма) и «Гиперборея. Плато Путорана» (сценарий Владимира Зуева, постановка Анны Бабановой) в номинации «малая форма».В спектакле «Женитьба» из-за болезни актёра Павла Авдеева, сыгравшего роль Подколесина, произведена замена – главную роль в постановке сыграет Николай Каверин. Он же, вместе с историком и краеведом Станиславом Стрючковым, занят в постановке «Гиперборея. Плато Путорана». Кстати, показ норильской «Гипербореи» состоялся 25 февраля в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства. Он предварил собой открытие выставки «Таймыр. Гений места», организованной Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля» и группы Интеррос.Напомним, краевой творческий форум проводится ежегодно под эгидой министерства культуры Красноярского края и знакомит зрителей с лучшими новинками театрального сезона в регионе. Церемония закрытия традиционно проходит 27 марта, в День театра.В этом году конкурсная программа «Театральной весны» включает наряду с постановками государственных, муниципальных, коммерческих театров премьеры антрепризных групп.