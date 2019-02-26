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Эстафета огня 2019

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26 февраля 2019, 16:51

Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».


Решением жюри фестиваля «Театральная весна» в афишу этого года включены спектакли норильского театра - «Женитьба» по Н. В. Гоголю в постановке Петра Шерешевского (большая форма) и «Гиперборея. Плато Путорана» (сценарий Владимира Зуева, постановка Анны Бабановой) в номинации «малая форма».
В спектакле «Женитьба» из-за болезни актёра Павла Авдеева, сыгравшего роль Подколесина, произведена замена – главную роль в постановке сыграет Николай Каверин. Он же, вместе с историком и краеведом Станиславом Стрючковым, занят в постановке «Гиперборея. Плато Путорана». Кстати, показ норильской «Гипербореи» состоялся 25 февраля в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства. Он предварил собой открытие выставки «Таймыр. Гений места», организованной Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля» и группы Интеррос.
Напомним, краевой творческий форум проводится ежегодно под эгидой министерства культуры Красноярского края и знакомит зрителей с лучшими новинками театрального сезона в регионе. Церемония закрытия традиционно проходит 27 марта, в День театра.
В этом году конкурсная программа «Театральной весны» включает наряду с постановками государственных, муниципальных, коммерческих театров премьеры антрепризных групп.

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    Список новостей

 26 февраля 2019 
17:08   Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер. 16:51   Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46   Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы. 15:48   Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.
15:25   В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года. 15:14   К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты.
14:39   К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919. 14:14   Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт.
14:03   Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне. 14:01   270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год.
13:07   В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России. 12:27   Ледовую арену для предстоящих матчей по кёрлингу Универсиады-2019 подготовили лучшие международные и российские айсмейкеры.
11:51   Норильск снова накрыла метель: автобусы ходят колоннами. 11:39   Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов.
11:37   В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка. 10:13   Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве.
10:12   Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

 25 февраля 2019 
18:44   Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра. 18:43   С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
17:30   Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF. 17:17   Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.
16:52   Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта. 16:40   Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17   Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России. 16:07   В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
15:57   Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа. 15:25   Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.
14:37   В доме по Орджоникидзе, 4 завершены кровельные работы, срок сдачи которых был намечен на июль прошлого года. 14:25   За кражу житель Норильска осужден и отправлен в места лишения свободы.
13:27   Выставка «Дефицит Помпиду» откроется в полярной арт-резиденции PolArt. 13:22   Чтобы квартирный вопрос не испортил жизнь, компания «Этажи» приглашает норильчан в «Школу риэлтора».
13:17   Более сотни новых жителей приняла Деревня Универсиады. 10:19   Фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в Дудинке в конце апреля.

 22 февраля 2019 
16:16   В Норильске стартовал второй этап разработки эскизного проекта здания Арктического музея современного искусства – «АММА». 14:49   Состав МФК «Норильский никель» пополнил Темирлан Алибеков.
14:46   «Забавная полянка» в своё 15-летие переезжает из «Заполярной правды» в «зпПЛЮС». 14:45   Клуб исследователей Таймыра презентовал брошюру «Голубыми дорогами Таймыра», которая стала результатом одноимённого проекта.
12:16   Сегодня в Хатанге пройдёт открытие Международного года языков коренных народов. 09:56   В канун Дня защитника Отечества в 3-й школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в Афганистане Олега Курмышева.

 21 февраля 2019 
18:23   Юные инспекторы движения «Жезл» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд для водителей и пешеходов. 17:38   В Норильске разыграли Кубок северных городов Красноярского края по волейболу.
17:36   Трансполярная железнодорожная магистраль соединит Норильск с материком, исследование маршрута начнётся уже в марте этого года. 17:35   Состав МФК «Норильский никель» покинул вратарь Павел Шамарин.
17:32   Норильчане могут быть выдвинуты на региональную премию общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души». 17:05   Представители власти и молодёжь Норильска обсудили тему комфортного города в Арктической зоне.
16:53   Накануне Дня защитника Отечества норильские школьники и студенты показали свою физическую форму и военную подготовку в военно-спортивных мероприятиях. 15:35   Лучшие педагоги Норильска 25 марта отправятся в Красноярск на региональный этап конкурса «Учитель года - 2019».
15:26   Жара накрыла Кайеркан: тематический праздник прошёл на Фонтанке Молодёжного центра. 13:50   Конкурс как способ привлечь новых сотрудников: «Норникель» получил ряд престижных премий за HR–проекты
13:03   Сегодня очередной этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады встречает Назарово.




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