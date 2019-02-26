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26 февраля 2019, 17:08



Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер.

По словам очевидцев, борьбу с огнём вели шесть пожарных расчётов. Тушение пожара затруднял сильный порывистый ветер и отсутствие пожарных гидрантов поблизости. Ближайший гидрант находится на улице Кравца в Талнахе, поэтому воду к месту происшествия подвозили пожарными машинами. Фото очевидцев

Просмотров:99 Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы в 8.01. К моменту прибытия огнеборцев на территории базы «Алькор» находился только сторож, турбаза в зимнее время не работала и посетителей не принимала. По предварительной версии пожарных дознавателей, возгорание одного из домиков произошло из-за короткого замыкания электрооборудования. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.По словам очевидцев, борьбу с огнём вели шесть пожарных расчётов. Тушение пожара затруднял сильный порывистый ветер и отсутствие пожарных гидрантов поблизости. Ближайший гидрант находится на улице Кравца в Талнахе, поэтому воду к месту происшествия подвозили пожарными машинами.Фото очевидцев