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27 февраля 2019, 10:12



Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.

Общая протяжённость бегового маршрута в Дивногорске – 2400 м. На Пионерской площади после окончания этапа эстафеты состоится праздничный концерт «#МыСердцеРоссии», который подготовлен в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Помимо концерта, дивногорцев в этот день ждёт насыщенная программа: все желающие смогут посетить занятия по лечебной физкультуре, мастер-класс по изготовлению лыковой куклы, семинар-практикум для родителей, танцевальный мастер-класс по хип-хопу от участника шоу «Танцы» на ТНТ Заура Дзахоева и другие площадки. В Дивногорском художественном музее пройдет выставка, посвященная 85-летию Красноярского края. На следующий день, 1 марта, огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Красноярск, где большое путешествие огня завершится. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:117 28 февраля в Дивногорске пройдёт предпоследний этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Первая часть эстафеты начнётся в 17.00 на плотине Красноярской ГЭС (входит в En+Group). Затем бег факелоносцев продолжится на улице Набережной и завершится на Пионерской площади, где будет зажжена городская чаша огня.Общая протяжённость бегового маршрута в Дивногорске – 2400 м. На Пионерской площади после окончания этапа эстафеты состоится праздничный концерт «#МыСердцеРоссии», который подготовлен в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Помимо концерта, дивногорцев в этот день ждёт насыщенная программа: все желающие смогут посетить занятия по лечебной физкультуре, мастер-класс по изготовлению лыковой куклы, семинар-практикум для родителей, танцевальный мастер-класс по хип-хопу от участника шоу «Танцы» на ТНТ Заура Дзахоева и другие площадки. В Дивногорском художественном музее пройдет выставка, посвященная 85-летию Красноярского края.На следующий день, 1 марта, огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Красноярск, где большое путешествие огня завершится.Фото с официального сайта Универсиады-2019