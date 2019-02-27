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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
27 февраля 2019, 10:12

«Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.


Накануне 8 марта СРК «Арена» наполнится рукотворными, душевными изделиями норильских мастериц. Здесь заработает любимая горожанами ярмарка «Подарошная».
Организатором ярмарки выступает благотворительный фонд «69 параллель». Она может стать отличным помощником мужчинам, которые еще не определились с подарком для своей прекрасной половины. Со 2 по 8 марта более 50 мастериц выставят на продажу свои шедевры, приобрести которые можно будет с 12 до 22 часов: игрушки и куклы, украшения и пряники, мыло и сувениры, букеты и различное шитьё, саше, открытки, блокноты и множество других невероятных, красивых и очень нужных штучек.
Вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены на оплату курса реабилитации восьмилетнего Даниила Чудова в городе Казани. У мальчика ДЦП, он не умеет сидеть и стоять, но есть шанс, что реабилитационный курс позволит ему научиться хотя бы стоять. Стоимость курса 240 тысяч рублей.
Также оказать помощь ребёнку можно с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» https://bf69.ru/ Телефон для справок: 89050926969.

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    Список новостей

 27 февраля 2019 
13:11   Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках. 11:31   10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица».
10:12   «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта. 10:12   Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.

 26 февраля 2019 
17:08   Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер. 16:51   Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46   Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы. 15:48   Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.
15:25   В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года. 15:14   К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты.
14:39   К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919. 14:14   Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт.
14:03   Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне. 14:01   270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год.
13:07   В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России. 12:27   Ледовую арену для предстоящих матчей по кёрлингу Универсиады-2019 подготовили лучшие международные и российские айсмейкеры.
11:51   Норильск снова накрыла метель: автобусы ходят колоннами. 11:39   Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов.
11:37   В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка. 10:13   Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве.
10:12   Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

 25 февраля 2019 
18:44   Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра. 18:43   С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
17:30   Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF. 17:17   Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.
16:52   Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта. 16:40   Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17   Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России. 16:07   В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
15:57   Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа. 15:25   Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.
14:37   В доме по Орджоникидзе, 4 завершены кровельные работы, срок сдачи которых был намечен на июль прошлого года. 14:25   За кражу житель Норильска осужден и отправлен в места лишения свободы.
13:27   Выставка «Дефицит Помпиду» откроется в полярной арт-резиденции PolArt. 13:22   Чтобы квартирный вопрос не испортил жизнь, компания «Этажи» приглашает норильчан в «Школу риэлтора».
13:17   Более сотни новых жителей приняла Деревня Универсиады. 10:19   Фестиваль подлёдной рыбалки пройдёт в Дудинке в конце апреля.

 22 февраля 2019 
16:16   В Норильске стартовал второй этап разработки эскизного проекта здания Арктического музея современного искусства – «АММА». 14:49   Состав МФК «Норильский никель» пополнил Темирлан Алибеков.
14:46   «Забавная полянка» в своё 15-летие переезжает из «Заполярной правды» в «зпПЛЮС». 14:45   Клуб исследователей Таймыра презентовал брошюру «Голубыми дорогами Таймыра», которая стала результатом одноимённого проекта.
12:16   Сегодня в Хатанге пройдёт открытие Международного года языков коренных народов. 09:56   В канун Дня защитника Отечества в 3-й школе открыли «Парту Героя» в честь погибшего в Афганистане Олега Курмышева.

 21 февраля 2019 
18:23   Юные инспекторы движения «Жезл» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд для водителей и пешеходов. 17:38   В Норильске разыграли Кубок северных городов Красноярского края по волейболу.
17:36   Трансполярная железнодорожная магистраль соединит Норильск с материком, исследование маршрута начнётся уже в марте этого года. 17:35   Состав МФК «Норильский никель» покинул вратарь Павел Шамарин.
17:32   Норильчане могут быть выдвинуты на региональную премию общественного признания имени Владимира Высоцкого «Босые души». 17:05   Представители власти и молодёжь Норильска обсудили тему комфортного города в Арктической зоне.
16:53   Накануне Дня защитника Отечества норильские школьники и студенты показали свою физическую форму и военную подготовку в военно-спортивных мероприятиях.




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