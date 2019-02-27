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27 февраля 2019, 10:12



«Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.

Организатором ярмарки выступает благотворительный фонд «69 параллель». Она может стать отличным помощником мужчинам, которые еще не определились с подарком для своей прекрасной половины. Со 2 по 8 марта более 50 мастериц выставят на продажу свои шедевры, приобрести которые можно будет с 12 до 22 часов: игрушки и куклы, украшения и пряники, мыло и сувениры, букеты и различное шитьё, саше, открытки, блокноты и множество других невероятных, красивых и очень нужных штучек. Вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены на оплату курса реабилитации восьмилетнего Даниила Чудова в городе Казани. У мальчика ДЦП, он не умеет сидеть и стоять, но есть шанс, что реабилитационный курс позволит ему научиться хотя бы стоять. Стоимость курса 240 тысяч рублей. Также оказать помощь ребёнку можно с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» https://bf69.ru/ Телефон для справок: 89050926969.

Просмотров:115 Накануне 8 марта СРК «Арена» наполнится рукотворными, душевными изделиями норильских мастериц. Здесь заработает любимая горожанами ярмарка «Подарошная».Организатором ярмарки выступает благотворительный фонд «69 параллель». Она может стать отличным помощником мужчинам, которые еще не определились с подарком для своей прекрасной половины. Со 2 по 8 марта более 50 мастериц выставят на продажу свои шедевры, приобрести которые можно будет с 12 до 22 часов: игрушки и куклы, украшения и пряники, мыло и сувениры, букеты и различное шитьё, саше, открытки, блокноты и множество других невероятных, красивых и очень нужных штучек.Вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены на оплату курса реабилитации восьмилетнего Даниила Чудова в городе Казани. У мальчика ДЦП, он не умеет сидеть и стоять, но есть шанс, что реабилитационный курс позволит ему научиться хотя бы стоять. Стоимость курса 240 тысяч рублей.Также оказать помощь ребёнку можно с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» https://bf69.ru/ Телефон для справок: 89050926969.