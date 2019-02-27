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27 февраля 2019, 11:31



10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица».

Организаторы праздника надеются на хорошую погоду и активное участие жителей района в народных играх и состязаниях, лотереях и тематических флешмобах. Коллективы КДЦ «Юбилейный», Кайерканской школы искусств, Дома детского творчества и Молодёжного центра представят кайерканцам яркую концертную программу и возможность проявить себя в рисовании на снегу и метании валенка, поучаствовать в боях подушками и перетягивании каната, а маленьких участников действа на саночках по праздничной площади покатают Богатырский конь и Северный олень. Центральным событием мероприятия стает уже традиционный матч по веник-болу (почти хоккей, но вместо шайбы – мяч, а вместо клюшек - веники) между командами «Зимушка» и «Веснянка», состоящими из самых смелых, быстрых и азартных норильских мужчин. Состязание пройдёт под шуточным девизом «Подметай снег, приближай весну!». На праздничной площади будет работать выставка изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных мастерами-любителями и профессиональными авторами. Радушные хозяева мероприятия, среди которых учащиеся и педагоги образовательных учреждений Кайеркана, расскажут гостям о каждом из дней масленичной недели, угостят горячими блинами и чаем. Также впервые в Кайеркане под открытым небом состоится выставка собак «Человек – собаке друг», которая обязательно привлечёт внимание любителей животных. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы. И все участники действа, как всегда, будут водить хоровод, приговаривая «Гори, гори ясно…», избавляясь от невзгод и напастей, которые сопровождали их в прошлом.

Просмотров:104 Впервые мероприятие состоится на территории новой зоны отдыха, названной Малый сквер, которая расположилась за Домом спорта по адресу: ул. Надеждинская, 3-5.Организаторы праздника надеются на хорошую погоду и активное участие жителей района в народных играх и состязаниях, лотереях и тематических флешмобах. Коллективы КДЦ «Юбилейный», Кайерканской школы искусств, Дома детского творчества и Молодёжного центра представят кайерканцам яркую концертную программу и возможность проявить себя в рисовании на снегу и метании валенка, поучаствовать в боях подушками и перетягивании каната, а маленьких участников действа на саночках по праздничной площади покатают Богатырский конь и Северный олень.Центральным событием мероприятия стает уже традиционный матч по веник-болу (почти хоккей, но вместо шайбы – мяч, а вместо клюшек - веники) между командами «Зимушка» и «Веснянка», состоящими из самых смелых, быстрых и азартных норильских мужчин. Состязание пройдёт под шуточным девизом «Подметай снег, приближай весну!».На праздничной площади будет работать выставка изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных мастерами-любителями и профессиональными авторами. Радушные хозяева мероприятия, среди которых учащиеся и педагоги образовательных учреждений Кайеркана, расскажут гостям о каждом из дней масленичной недели, угостят горячими блинами и чаем.Также впервые в Кайеркане под открытым небом состоится выставка собак «Человек – собаке друг», которая обязательно привлечёт внимание любителей животных.Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы. И все участники действа, как всегда, будут водить хоровод, приговаривая «Гори, гори ясно…», избавляясь от невзгод и напастей, которые сопровождали их в прошлом.