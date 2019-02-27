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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:11 Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.
11:31 10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица».
10:12 «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.
10:12 Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.
17:08 Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер.
16:51 Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46 Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы.
15:48 Определён лучший социальный проект национально-культурных объединений, работающих на территории Норильска.
15:25 В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.
15:14 К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты.
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