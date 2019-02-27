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27 февраля 2019, 13:11



Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.

Такие рейды проходят в лицее № 3 регулярно. Это необходимо, поскольку, по словам родителей, лицей находится «на горе» (улица Комсомольская, 27а), многие ребята ходят в школу пешком. И, хотя в Норильске практически нет тёмных дворов, опасность для школьников очевидна: далеко не все водители соблюдают скоростной режим в жилой зоне. Статистика проверок родительского патруля неутешительна: большинство школьников среднего и старшего звена световозвращатели не носят, что в тёмное время суток делает их практически невидимыми на дорогах и во дворах. У ребят начальной школы световозвращающие элементы в виде наклеек, подвесок и нашивок на одежде есть. По мнению сотрудников ГИБДД, таких мер вполне достаточно. По итогам проверки родительским комитетам будет рекомендовано взять на особый контроль наличие у детей светоотражающих элементов. Фото Михаила Назарова

Просмотров:408 Родительский патруль лицея № 3 вместе с госавтоинспекторами проверил наличие у детей световозвращателей на одежде и рюкзаках. Результаты неутешительны: больше чем у половины учеников эти элементы отсутствуют. Из 295 проверенных подростков старшего корпуса лицея № 3 у 175 световозвращателей не оказалось. С «нарушителями» проведены профилактические беседы.Такие рейды проходят в лицее № 3 регулярно. Это необходимо, поскольку, по словам родителей, лицей находится «на горе» (улица Комсомольская, 27а), многие ребята ходят в школу пешком. И, хотя в Норильске практически нет тёмных дворов, опасность для школьников очевидна: далеко не все водители соблюдают скоростной режим в жилой зоне.Статистика проверок родительского патруля неутешительна: большинство школьников среднего и старшего звена световозвращатели не носят, что в тёмное время суток делает их практически невидимыми на дорогах и во дворах. У ребят начальной школы световозвращающие элементы в виде наклеек, подвесок и нашивок на одежде есть. По мнению сотрудников ГИБДД, таких мер вполне достаточно.По итогам проверки родительским комитетам будет рекомендовано взять на особый контроль наличие у детей светоотражающих элементов.Фото Михаила Назарова