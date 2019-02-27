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27 февраля 2019, 14:54



Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу.

Как пишет «Коммерсантъ», проект подготовлен в рамках нацпроекта по экологии. Согласно ему вводится система сводных расчётов загрязнения воздуха в населённых пунктах. Исходя из данных о выбросах всех стационарных и передвижных источников, будут оцениваться общие допустимые объёмы загрязнения, измеряемые в тоннах. Квоты на выбросы распределят между всеми хозяйствующими субъектами населённого пункта, за исключением тех, что относятся к самой низкой, четвёртой категории опасности. Нормативы не будут устанавливать для предприятий, заключивших с региональными властями соглашения в рамках комплексного плана по уменьшению уровня загрязнения. Объект, который не укладывается в квоту, должен поэтапно снизить выбросы до установленного уровня. Ответственность за нарушения нового режима, а также перечень объектов и порядок установления квот разработают отдельно. Механизм в 2020–2025 годах протестируют в двенадцати городах, наиболее неблагополучных с точки зрения качества воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск и Чита. Через два года общий объём выбросов должен снизиться на 5%, через пять лет – на 22%. Источник в правительстве признаёт, что документ сырой: "Необходима тонкая настройка практики его применения".

Просмотров:188 Минприроды направило в правительство законопроект по введению квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию потребовал, чтобы документ был принят в весеннюю сессию Госдумы.Как пишет «Коммерсантъ», проект подготовлен в рамках нацпроекта по экологии. Согласно ему вводится система сводных расчётов загрязнения воздуха в населённых пунктах. Исходя из данных о выбросах всех стационарных и передвижных источников, будут оцениваться общие допустимые объёмы загрязнения, измеряемые в тоннах.Квоты на выбросы распределят между всеми хозяйствующими субъектами населённого пункта, за исключением тех, что относятся к самой низкой, четвёртой категории опасности. Нормативы не будут устанавливать для предприятий, заключивших с региональными властями соглашения в рамках комплексного плана по уменьшению уровня загрязнения. Объект, который не укладывается в квоту, должен поэтапно снизить выбросы до установленного уровня. Ответственность за нарушения нового режима, а также перечень объектов и порядок установления квот разработают отдельно.Механизм в 2020–2025 годах протестируют в двенадцати городах, наиболее неблагополучных с точки зрения качества воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Челябинск и Чита. Через два года общий объём выбросов должен снизиться на 5%, через пять лет – на 22%.Источник в правительстве признаёт, что документ сырой: "Необходима тонкая настройка практики его применения".