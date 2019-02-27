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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:33 В столице горняков отпразднуют Масленицу в Талнахском филиале Музея Норильска.
18:26 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту содержания притона.
17:35 Самая длинная на свете: в этом году в Норильске продолжат традицию создания самой необычной Масленицы.
17:23 Норильские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 Мая. Для этого уже сегодня они занимаются строевой подготовкой.
16:59 Завтра начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе.
15:36 Норильские предприниматели узнали об изменениях в законе о продаже алкоголя.
14:54 Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу.
13:11 Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.
11:31 10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица».
10:12 «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.
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