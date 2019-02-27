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27 февраля 2019, 15:36



Норильские предприниматели узнали об изменениях в законе о продаже алкоголя.

Стоит отметить, что лицензирование и государственный региональный контроль над розничной продажей алкогольной продукции министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края ведёт с мая 2018 года. До этого указанные полномочия были возложены на министерство промышленности, энергетики и торговли края. Сегодня региональные власти уделяют особое внимание контролю, в том числе дистанционному, за соблюдением требований по фиксации продаж алкоголя всеми розничными магазинами. Дело в том, что с 2017 года доходы региональных бюджетов от акцизов стали формироваться по новому механизму: если ранее в краевой бюджет шли акцизы от тех объёмов алкоголя, которые произведены предприятиями на территории края, то теперь распределение акцизов между субъектами РФ напрямую зависит от объёмов розничных продаж крепкой алкогольной продукции, которая учтена в ЕГАИС. И после введения нового механизма распределения акцизов отмечается значительный рост доходов краевого бюджета от их уплаты: если в 2016 году поступило 842 млн рублей, то в 2017-м – 1494 млн рублей. Анализ рынка алкогольной продукции показывает, что введение ЕГАИС позволило вывести из теневого оборота значительную долю нелегальной продукции. Представители министерства отметили, что с июля 2018 года с учётом требования 171-го Федерального закона плановые проверки торговых точек, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, не проводятся. При этом сегодня применяются более эффективные формы контроля, такие как анализ информационных ресурсов и предварительная проверка поступающей в министерство информации без взаимодействия с организациями. И в случае имеющихся оснований могут быть проведены внеплановые мероприятия, в том числе и контрольная закупка. В Норильск сотрудники министерства наведываются периодически и проводят внезапные проверки совместно с ОМВД. В целях проведения профилактических мероприятий по соблюдению порядка ведения ЕГАИС министерством в 2018 году в целом по Красноярскому краю выдано 92 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. По установленным фактам не фиксации сведений в ЕГАИС, нарушения установленных сроков фиксации сведений было возбуждено 24 административных дела. Например, В Норильске в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с подделкой акцизных марок. 67 представителей торговых сетей и отдельных магазинов, предприятий общественного питания Норильска и Дудинки, имеющие лицензию на продажу алкоголя, присутствовали на встрече с представителями министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Министерство представляли замминистра Ирина Панина и начальник отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции Юрий Станкус. Сотрудники министерства обращают внимание норильчан – потребителей алкогольной продукции на то, что цена на крепкие напитки не может быть ниже установленной. Так, 0,5 литра водки не может быть дешевле 215 рублей, 0,5 л коньяка – 388 рублей, бренди – 307, а 0,75 литра шампанского не должно стоить ниже 164 рублей. Если стоимость занижена, значит, дело нечисто. Фото Ирины Яринской

Просмотров:212 Представители министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края рассказали норильским и дудинским предпринимателям об изменениях законодательства в сфере розничной продажи алкоголя и результатах работы министерства в данном направлении.Стоит отметить, что лицензирование и государственный региональный контроль над розничной продажей алкогольной продукции министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края ведёт с мая 2018 года. До этого указанные полномочия были возложены на министерство промышленности, энергетики и торговли края.Сегодня региональные власти уделяют особое внимание контролю, в том числе дистанционному, за соблюдением требований по фиксации продаж алкоголя всеми розничными магазинами. Дело в том, что с 2017 года доходы региональных бюджетов от акцизов стали формироваться по новому механизму: если ранее в краевой бюджет шли акцизы от тех объёмов алкоголя, которые произведены предприятиями на территории края, то теперь распределение акцизов между субъектами РФ напрямую зависит от объёмов розничных продаж крепкой алкогольной продукции, которая учтена в ЕГАИС. И после введения нового механизма распределения акцизов отмечается значительный рост доходов краевого бюджета от их уплаты: если в 2016 году поступило 842 млн рублей, то в 2017-м – 1494 млн рублей.Анализ рынка алкогольной продукции показывает, что введение ЕГАИС позволило вывести из теневого оборота значительную долю нелегальной продукции.Представители министерства отметили, что с июля 2018 года с учётом требования 171-го Федерального закона плановые проверки торговых точек, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, не проводятся. При этом сегодня применяются более эффективные формы контроля, такие как анализ информационных ресурсов и предварительная проверка поступающей в министерство информации без взаимодействия с организациями. И в случае имеющихся оснований могут быть проведены внеплановые мероприятия, в том числе и контрольная закупка. В Норильск сотрудники министерства наведываются периодически и проводят внезапные проверки совместно с ОМВД.В целях проведения профилактических мероприятий по соблюдению порядка ведения ЕГАИС министерством в 2018 году в целом по Красноярскому краю выдано 92 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. По установленным фактам не фиксации сведений в ЕГАИС, нарушения установленных сроков фиксации сведений было возбуждено 24 административных дела. Например, В Норильске в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с подделкой акцизных марок.67 представителей торговых сетей и отдельных магазинов, предприятий общественного питания Норильска и Дудинки, имеющие лицензию на продажу алкоголя, присутствовали на встрече с представителями министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Министерство представляли замминистра Ирина Панина и начальник отдела контроля в сфере оборота алкогольной продукции Юрий Станкус.Сотрудники министерства обращают внимание норильчан – потребителей алкогольной продукции на то, что цена на крепкие напитки не может быть ниже установленной. Так, 0,5 литра водки не может быть дешевле 215 рублей, 0,5 л коньяка – 388 рублей, бренди – 307, а 0,75 литра шампанского не должно стоить ниже 164 рублей. Если стоимость занижена, значит, дело нечисто.Фото Ирины Яринской