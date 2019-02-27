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27 февраля 2019, 16:59



Завтра начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе.

Сейчас «ЛитАрт» предлагает на суд жителей большого Норильска три эскиза будущей скульптуры «Горняк». Увидеть их и проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте города norilsk-city.ru, а также в здании Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10). Голосование начнётся 28 февраля в 9 утра, а закончится в 18 часов 13 марта. На основании выбора горожан, после доработки и уточнения деталей, и будет создана скульптура. Предполагается, что это будет фигура горняка, высотой вместе с постаментом 3,8 метра. На постаменте предлагается выбить памятную надпись, например «Славься на века, труд горняка!». Местом размещения выбрана главная площадка Талнаха - площадь Горняков. Средства на изготовление скульптуры будет аккумулировать благотворительный фонд «Территория добра». Известно, что это будут как добровольные пожертвования горожан, так и бюджетные вложения, и деньги, выделенные «Норникелем». Установить скульптуру планируется в этом году к Дню шахтера.

Просмотров:176 О том, что жителям хотелось бы увидеть в рудной столице монумент, посвящённый представителям её главной рабочей профессии, говорили сами талнахцы. Подхватив эту идею, талнахское территориальное управление обратилось в скульптурно-производственный комбинат «ЛитАрт». В результате в декабре минувшего года московский скульптор Андрей Шипунов побывал в Талнахе и приступил к работе над проектом.Сейчас «ЛитАрт» предлагает на суд жителей большого Норильска три эскиза будущей скульптуры «Горняк». Увидеть их и проголосовать за понравившийся вариант можно на официальном сайте города norilsk-city.ru, а также в здании Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10). Голосование начнётся 28 февраля в 9 утра, а закончится в 18 часов 13 марта.На основании выбора горожан, после доработки и уточнения деталей, и будет создана скульптура. Предполагается, что это будет фигура горняка, высотой вместе с постаментом 3,8 метра. На постаменте предлагается выбить памятную надпись, например «Славься на века, труд горняка!». Местом размещения выбрана главная площадка Талнаха - площадь Горняков.Средства на изготовление скульптуры будет аккумулировать благотворительный фонд «Территория добра». Известно, что это будут как добровольные пожертвования горожан, так и бюджетные вложения, и деньги, выделенные «Норникелем». Установить скульптуру планируется в этом году к Дню шахтера.