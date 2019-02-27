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27 февраля 2019, 17:23



Норильские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 Мая. Для этого уже сегодня они занимаются строевой подготовкой.

Фото Ирины Яринской

Просмотров:167 Активная подготовка к 74-й годовщине Великой Победы началась с конца февраля: каждую среду с 16.00 до 18.00 в Молодёжном центре проводятся тренировочные занятия по строевой подготовке юнармейцев. Занимаются с подростками военнослужащие войсковой части № 40919 под руководством командира подполковника Сергея Кохно.Фото Ирины Яринской