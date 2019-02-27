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27 февраля 2019, 17:35



Самая длинная на свете: в этом году в Норильске продолжат традицию создания самой необычной Масленицы.

Публичная библиотека 9 марта, в субботу, когда устраивают масленичные «золовкины посиделки» с 14 до 16 часов устроит праздничную программу «Гуляй, Масленица!». Здесь пройдёт серия мастер-классов по изготовлению солнышек из солёного теста, славянских браслетов, народных кукол-оберегов, весенних птичек и закладок. Здесь готовят не только праздничную викторину, но и рассказ о новых книжных поступлениях. Для ребят - конкурсно-игровую программу «В гостях у Веснушки» устроят в библиотеке имени Саши Петряева в 14 часов. Всех гостей обязательно угостят блинами, испечёнными библиотекарями. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:179 В Музее Норильска в честь праздника в Широкий четверг, 7 марта, в 15 часов откроют выставку «Это нежное снежное кружево» из фондов Елецкого городского краеведческого музея. Вернисаж посвящают и Международному женскому дню, который придётся на масленичную пятницу, которую в народе называют «тёщины вечёрки». А 10 марта, в Прощёное воскресенье, в Музее Норильска с 13 до 15 часов пройдёт общегородской фольклорный праздник «Сударыня Масленица. Самая длинная на свете». Гостей ждут мастер-классы и сюрпризы в Ремесленной слободе и развлечения в Масленичном балагане. А в 15.30 начнутся уличные гуляния, которые завершатся сжиганием чучела Масленицы на площади Комсомольской в 16 часов.Публичная библиотека 9 марта, в субботу, когда устраивают масленичные «золовкины посиделки» с 14 до 16 часов устроит праздничную программу «Гуляй, Масленица!». Здесь пройдёт серия мастер-классов по изготовлению солнышек из солёного теста, славянских браслетов, народных кукол-оберегов, весенних птичек и закладок. Здесь готовят не только праздничную викторину, но и рассказ о новых книжных поступлениях. Для ребят - конкурсно-игровую программу «В гостях у Веснушки» устроят в библиотеке имени Саши Петряева в 14 часов. Всех гостей обязательно угостят блинами, испечёнными библиотекарями.Фото Владимира Макушкина