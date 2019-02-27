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27 февраля 2019, 18:26



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту содержания притона.

Установлено, что жильцы одной из квартир систематически использовали жилое помещение для изготовления из медицинских препаратов наркотических средств, а также для их последующего потребления. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

Просмотров:200 Норильские полицейские пресекли деятельность наркопритона в Талнахе на улице Горняков.Установлено, что жильцы одной из квартир систематически использовали жилое помещение для изготовления из медицинских препаратов наркотических средств, а также для их последующего потребления.Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.