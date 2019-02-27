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27 февраля 2019, 18:33



В столице горняков отпразднуют Масленицу в Талнахском филиале Музея Норильска.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:197 Музейный фольклорный праздник «Сударыня Масленица» начнётся в 15 часов в музейном филиале на улице Енисейской, 8а. Здесь выступят творческие коллективы из ЦВР, КДЦ имени Вл. Высоцкого, ТДШИ. Спеть и сплясать, принять участие в мастер-классах и конкурсах сможет каждый желающий, как и угоститься блинами, испечёнными в «Жареном солнце». Можно будет познакомиться и с выставкой работ известного художника - преподавателя Талнахской детской школы искусств Андрея Попова «Не всё коту масленица», и увидеть вернисаж творческих работ преподавателей Центра внешкольной работы «Весенняя мозаика». А с чучелом Масленицы простятся после завершения концертно-развлекательной программы 10 марта во время уличной программы во дворе с 16.30 до 17 часов. Во время традиционного хоровода проводят зиму, встретят весну и обязательно по древней традиции попросят друг у друга прощения.Фото Владимира Макушкина