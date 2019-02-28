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28 февраля 2019, 10:03



«Инструменты знаний» пришли в Норильск: музей продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».

История известного музея начинается с Политехнической выставки 1872 года. Сегодня здесь собраны и сохранены устройства и предметы, иллюстрирующие этапы развития мировой технической мысли. Часть из них была привезена в Норильск и уже успешно экспонировалась в залах Талнахского филиала музея – выставка продолжалась с 26 января по 24 февраля и пользовалась большой популярностью среди посетителей разного возраста. А буквально в пятницу с «Инструментами знаний» можно будет познакомиться и в Центральном районе, в Музее Норильска. Выставка доступно и занимательно раскроет любознательным посетителям законы физики. Норильские почемучки смогут найти ответы на самые сложные вопросы о такой непростой, но крайне увлекательной науке. Выставка ориентирована, прежде всего, для самых юных посетителей и для тех, кто только начинает познавать мир, подчинённый законам физики. Сопроводительная экскурсия для первых посетителей выставки и организованных школьных групп станет живым научным экспериментом. Экспозиция способна удовлетворить научный интерес и любопытство широкой аудитории: от детей до специалистов. Вход на открытие выставки 1 марта в 15 часов свободный. Экспозиция открыта для просмотра в Музее Норильска до 31 марта 2019 года. Справки и экскурсии по телефонам: 46-13-27, 46-13-26.

Просмотров:155 Экспозицию «Инструменты знаний» из фондов Московского политехнического музея, одного из крупнейших научно-технических музеев мира, откроется в Музее Норильска 1 марта в 15 часов.История известного музея начинается с Политехнической выставки 1872 года. Сегодня здесь собраны и сохранены устройства и предметы, иллюстрирующие этапы развития мировой технической мысли. Часть из них была привезена в Норильск и уже успешно экспонировалась в залах Талнахского филиала музея – выставка продолжалась с 26 января по 24 февраля и пользовалась большой популярностью среди посетителей разного возраста.А буквально в пятницу с «Инструментами знаний» можно будет познакомиться и в Центральном районе, в Музее Норильска. Выставка доступно и занимательно раскроет любознательным посетителям законы физики. Норильские почемучки смогут найти ответы на самые сложные вопросы о такой непростой, но крайне увлекательной науке.Выставка ориентирована, прежде всего, для самых юных посетителей и для тех, кто только начинает познавать мир, подчинённый законам физики. Сопроводительная экскурсия для первых посетителей выставки и организованных школьных групп станет живым научным экспериментом. Экспозиция способна удовлетворить научный интерес и любопытство широкой аудитории: от детей до специалистов.Вход на открытие выставки 1 марта в 15 часов свободный. Экспозиция открыта для просмотра в Музее Норильска до 31 марта 2019 года.Справки и экскурсии по телефонам: 46-13-27, 46-13-26.