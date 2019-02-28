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28 февраля 2019, 12:07



Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы.

В 7-й гимназии принято устраивать масленичное соревнование «У кого выше горка». Ребята из начальной школы в каждом классе вместе с родителями и учителями пекут блины, выкладывают их на блюда. Победителем считается тот, чья горка выше. В финале блинами угощают всю школу. А в 8-й школе Масленицу уже больше четверти века празднуют, как и положено, - целую неделю! На первом этаже всех встречает кукла Масленица, сшитая выпускниками. На переменках проходит конкурс рисунков, все угощают друг друга блинами, испечёнными дома. В широкий четверг посланцы школы № 8 отправятся в дружественную 6-ю школу с поздравлениями. А в прощёное воскресенье, 10 марта, в полдень в гости придут ветераны ВОВ и жители микрорайона. Им покажут масленичную сказку школьной студии «Маски» и танцевальную программу ансамбля «Высокая энергия». В завершение все будут водить хоровод на улице, где сожгут Масленицу – символ надоевшей зимы, чтобы поскорее пришла весна. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:145 Во многих учебных и культурных заведениях Норильска сложились свои традиции празднования Масленицы. В Норильском колледже искусств отмечают постановкой сказок. В среду-лакомку, 6 марта в 15 часов, в городском Концертном зале покажут костюмированное представление по мотивам сказки «Теремок». Это будет подарок маленьким норильчанам от ансамбля «Печки-лавочки» под руководством Георгия Диденко и Валентины Литвинюк.В 7-й гимназии принято устраивать масленичное соревнование «У кого выше горка». Ребята из начальной школы в каждом классе вместе с родителями и учителями пекут блины, выкладывают их на блюда. Победителем считается тот, чья горка выше. В финале блинами угощают всю школу.А в 8-й школе Масленицу уже больше четверти века празднуют, как и положено, - целую неделю! На первом этаже всех встречает кукла Масленица, сшитая выпускниками. На переменках проходит конкурс рисунков, все угощают друг друга блинами, испечёнными дома. В широкий четверг посланцы школы № 8 отправятся в дружественную 6-ю школу с поздравлениями. А в прощёное воскресенье, 10 марта, в полдень в гости придут ветераны ВОВ и жители микрорайона. Им покажут масленичную сказку школьной студии «Маски» и танцевальную программу ансамбля «Высокая энергия». В завершение все будут водить хоровод на улице, где сожгут Масленицу – символ надоевшей зимы, чтобы поскорее пришла весна.Фото Владимира Макушкина