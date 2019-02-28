Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 февраля 2019, 12:07

Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы.


Во многих учебных и культурных заведениях Норильска сложились свои традиции празднования Масленицы. В Норильском колледже искусств отмечают постановкой сказок. В среду-лакомку, 6 марта в 15 часов, в городском Концертном зале покажут костюмированное представление по мотивам сказки «Теремок». Это будет подарок маленьким норильчанам от ансамбля «Печки-лавочки» под руководством Георгия Диденко и Валентины Литвинюк.
В 7-й гимназии принято устраивать масленичное соревнование «У кого выше горка». Ребята из начальной школы в каждом классе вместе с родителями и учителями пекут блины, выкладывают их на блюда. Победителем считается тот, чья горка выше. В финале блинами угощают всю школу.
А в 8-й школе Масленицу уже больше четверти века празднуют, как и положено, - целую неделю! На первом этаже всех встречает кукла Масленица, сшитая выпускниками. На переменках проходит конкурс рисунков, все угощают друг друга блинами, испечёнными дома. В широкий четверг посланцы школы № 8 отправятся в дружественную 6-ю школу с поздравлениями. А в прощёное воскресенье, 10 марта, в полдень в гости придут ветераны ВОВ и жители микрорайона. Им покажут масленичную сказку школьной студии «Маски» и танцевальную программу ансамбля «Высокая энергия». В завершение все будут водить хоровод на улице, где сожгут Масленицу – символ надоевшей зимы, чтобы поскорее пришла весна.
Фото Владимира Макушкина
Просмотров:145
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 февраля 2019 
17:00   Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске. 16:58   Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа.
15:44   Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019. 15:43   В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска».
14:13   Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны! 13:17   Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске.
12:07   Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы. 10:03   «Инструменты знаний» пришли в Норильск: музей продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».

 27 февраля 2019 
18:33   В столице горняков отпразднуют Масленицу в Талнахском филиале Музея Норильска. 18:26   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту содержания притона.
17:35   Самая длинная на свете: в этом году в Норильске продолжат традицию создания самой необычной Масленицы. 17:23   Норильские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 Мая. Для этого уже сегодня они занимаются строевой подготовкой.
16:59   Завтра начинается голосование за лучший эскиз скульптуры горняка в Талнахе. 15:36   Норильские предприниматели узнали об изменениях в законе о продаже алкоголя.
14:54   Минприроды установит квоты по грязным выбросам в атмосферу. 13:11   Родительский патруль бьёт тревогу: почти ни у кого из учеников лицея № 3 нет светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках.
11:31   10 марта в Кайеркане пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица». 10:12   «Подарошная» вновь откроется в Норильске накануне 8 марта.
10:12   Эстафета огня зимней Универсиады-2019 подходит к концу: завтра огонь пронесут по гребню Красноярской ГЭС.

 26 февраля 2019 
17:08   Сегодня на турбазе «Алькор» произошёл пожар. Один из домиков выгорел дотла. Тушение затруднял порывистый ветер. 16:51   Два спектакля Заполярного театра драмы отправятся в марте на «Театральную весну-2019».
16:46   Спортивные объекты Красноярска к зимней Универсиаде-2019 готовы. 15:25   В Норильске началась выдача сертификатов для переселенцев 2019 года.
15:14   К Международному женскому дню во всех культурно-досуговых учреждениях Норильска пройдут концерты. 14:39   К 23 февраля малыши детского сада № 96 подготовили «Посылку солдату», которую передали в норильскую войсковую часть № 40919.
14:14   Количество безработных в Норильске снижается, а выбор вакансий растёт. 14:03   Музеи Красноярского края могут принять участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне.
14:01   270 нарушений в сфере прав и интересов несовершеннолетних выявила прокуратура Норильска за прошлый год. 13:07   В Норильском колледже искусств готовятся к декаде, посвящённой Году театра в России.
12:27   Ледовую арену для предстоящих матчей по кёрлингу Универсиады-2019 подготовили лучшие международные и российские айсмейкеры. 11:51   Норильск снова накрыла метель: автобусы ходят колоннами.
11:39   Авиакомпания NordStar вводит временный запрет на перевозку оружия и боеприпасов. 11:37   В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов норильские работодатели могут получить средства на привлечение специалистов с материка.
10:13   Выставка Дудинского краеведческого музея «Таймыр. Гений места» откроется завтра в Москве. 10:12   Норильчан приглашают принять участие в Кубке МФК «Норильский никель» по киберфутболу.

 25 февраля 2019 
18:44   Завтра в Дудинке открывается Международный год языков коренных народов Таймыра. 18:43   С начала марта на автодороге Норильск-Талнах будет временно прекращено движение транспорта от туристической базы «Три богатыря» до моста через реку Талнахскую.
17:30   Для норильских каратистов прошёл трёхдневный семинар Николая Степанова, тренера сборной России по карате-до WKF. 17:17   Штормовое предупреждение по ветру объявлено завтра с 4.00 утра.
16:52   Бал красоты состоится в «Юбилейном» 6 марта. 16:40   Сегодня 36 норильских волонтёров отправились на зимнюю Универсиаду-2019 в краевую столицу.
16:17   Бывшие военные имеют право на получение двух пенсий – от силовых ведомств и от Пенсионного фонда России. 16:07   В Кайерканском Ледовом дворце спорта прошёл турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества.
15:57   Норильчанин Эльгиз Закиров завоевал две бронзовые медали на чемпионате России по жиму штанги лёжа. 15:25   Приятную роль посредника сыграла «Заполярная правда»: от имени главы города Мончегорска Дмитрия Староверова награждены двое норильчан – Людмила Реннер и Михаил Волгин.
14:37   В доме по Орджоникидзе, 4 завершены кровельные работы, срок сдачи которых был намечен на июль прошлого года. 14:25   За кражу житель Норильска осужден и отправлен в места лишения свободы.
13:27   Выставка «Дефицит Помпиду» откроется в полярной арт-резиденции PolArt. 13:22   Чтобы квартирный вопрос не испортил жизнь, компания «Этажи» приглашает норильчан в «Школу риэлтора».
13:17   Более сотни новых жителей приняла Деревня Универсиады.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх