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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 февраля 2019, 13:17

Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске.


1 марта финальный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года пройдёт в Красноярске, столице Студенческих игр. Факелоносцы стартуют в 12.00 около библиотеки Сибирского федерального университета, пробегут по проспекту Свободному, улицам Годенко, Красной Армии и Копылова, а затем по проспекту Мира и Вантовому мосту.
Участники эстафеты финишируют на острове Татышев в Парке Универсиады – в этнодеревне «Енисейская Сибирь», где зажгут городскую чашу огня.
Общая протяжённость маршрута этапа – почти 11 км. Огонь по улицам столицы Студенческих игр пронесут 70 факелоносцев.
Отметим, что возле Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева (пр. Мира, 83) будет организована площадка для встречи эстафеты огня, на которой будут представлены ведущие вузы Красноярска. Для участников эстафеты и зрителей выступят студенческие коллективы – вокальная группа «Простые истины», ансамбль народной песни «Здравица», вокальный коллектив «Ноктюрн» и танцевальный коллектив «Фристайл».
Праздничная программа на финише эстафеты в этнодеревне «Енисейская Сибирь» начнется в 13.30. На большом экране можно будет в прямом эфире следить за ходом эстафеты по улицам Красноярска. Кроме того, прямая трансляция красноярского этапа эстафеты огня будет организована на международном информационном телеканале Russia Today и на краевом телеканале «Енисей».
Сразу после завершения Эстафеты огня зимней Универсиады-2019 на открытом катке в Парке Универсиады пройдёт юнифайд-матч - соревнования с участием спортсменов с ментальными особенностями, которые пройдут впервые в истории Студенческих игр. В юнифайд-соревнованиях за одну команду могут выступать атлеты специальной Олимпиады, известные спортсмены, активные представители общественности.
Отбор участников матча - а ими стали атлеты специальной Олимпиады с ментальными особенностями - проходил в течение февраля. Подростки 12-18 лет от Москвы до Хабаровска прошли отборочный этап, в рамках которого продемонстрировали уровень своей спортивной подготовки на специальном тренажере. Самые результативные игроки получили путёвку на юнифайд-матч.
В торжественном открытии юнифайд-матча примут участие представители правительства Красноярского края, а на лёд вместе с юными хоккеистами выйдут известные российские и красноярские спортсмены, представители бизнеса и некоммерческих организаций.
В субботу, 2 марта, огонь зимней Универсиады-2019 зажгут в рамках церемонии открытия зимней Универсиады-2019 в главной чаше огня, которая расположена около «Платинум Арены Красноярск».
Фото с официального сайта Универсиады-2019
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