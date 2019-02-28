Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 февраля 2019, 14:13



Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!

Активно норильчане пользуются услугами интернет-магазинов, но не всегда получают желаемое. Так гражданин Н., заказав и оплатив автозапчасти по интернету, и денег лишился, и товар не получил. И таких примеров немало. Мошенники используют различные способы присвоения денег, начиная от убеждения «клиента» перевести средства на счёт и заканчивая взломом страниц пользователей в соцсетях. Прокуратура советует никогда не сообщать свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным. Также не стоит переводить деньги за услугу предоставления кредита, за возможность трудоустроиться. Помните: безопасность ваших сбережений зависит в первую очередь от вас.

Просмотров:126 В 2018 году в Норильске было зарегистрировано более 128 преступлений, связанных с хищением денег с банковских карт посредством мобильной связи и интернета. При этом раскрываемость подобных дел на очень низком уровне - только 19 были раскрыты и переданы в суд. Сложность в том, что установить местонахождение мошенника фактически невозможно, поскольку он может находиться в любой точке мира. Все номера телефонов зарегистрированы на подставных лиц, в том числе и банковские счета, на которые переводятся денежные средства, либо на счета интернет-кошельков, по которым отследить дальнейшее движение денег невозможно.Активно норильчане пользуются услугами интернет-магазинов, но не всегда получают желаемое. Так гражданин Н., заказав и оплатив автозапчасти по интернету, и денег лишился, и товар не получил. И таких примеров немало. Мошенники используют различные способы присвоения денег, начиная от убеждения «клиента» перевести средства на счёт и заканчивая взломом страниц пользователей в соцсетях.Прокуратура советует никогда не сообщать свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным. Также не стоит переводить деньги за услугу предоставления кредита, за возможность трудоустроиться. Помните: безопасность ваших сбережений зависит в первую очередь от вас.