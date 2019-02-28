|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:00 Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске.
16:58 Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа.
15:44 Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019.
15:43 В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска».
14:13 Прокуратура бьёт тревогу: всё больше доверчивых норильчан становятся жертвами мошенников. И напоминает: граждане, будьте бдительны!
13:17 Большое путешествие огня зимней Универсиады-2019 завершится завтра в Красноярске.
12:07 Школы Норильска присоединятся к празднованию широкой Масленицы.
10:03 «Инструменты знаний» пришли в Норильск: музей продолжает программу научно-популярных выставок «Гид по наукам».
18:33 В столице горняков отпразднуют Масленицу в Талнахском филиале Музея Норильска.
18:26 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту содержания притона.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх