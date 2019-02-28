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28 февраля 2019, 15:43



В многофункциональном центре для предпринимателей прошёл круглый стол на тему «Настоящее и будущее малого и среднего бизнеса города Норильска».

Результаты своей четырёхмесячной работы специалисты вынесли на обсуждение круглого стола, на который собрались представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», малого и среднего бизнеса, принявшие участие в исследовании, а также - специалисты отраслевых и общественных объединений и ассоциаций, муниципальных учреждений, в общей сложности 30 человек. По видеосвязи участников встречи приветствовал руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин. Он рассказал о том, как проводилось исследование, о перспективах для малого и среднего бизнеса на удалённой территории. Одним из этапов работы исследователей стала двухдневная деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей». Она прошла в Норильске в январе, и в ней приняли участие более 40 как действующих, так и будущих предпринимателей. По словам Григория Добромелова, директора института прикладных политических исследований, развитие малого и среднего предпринимательства в закрытом городе – непростая задача. Здесь не работает главный принцип рыночной конкуренции – выживает сильнейший. На материке конкурентная борьба даёт предпринимателям сильнейший толчок к развитию. Тем более что отчасти конкуренция возникает за счёт приезжих бизнесменов. В Норильске этот механизм не работает из-за его удалённости от материка. - Даже если мы создадим идеальные условия для развития бизнеса в Норильске, то вряд ли предприниматели из центральной части России готовы будут приехать в Норильск, – говорит Григорий Добромелов. – Поэтому нам важно было понять, какова здесь предпринимательская активность и готовность работать. К счастью, прогнозы достаточно оптимистичны. Почти половина опрошенных заявили, что они хотели бы заниматься бизнесом. Вторая проблема, с которой столкнулись исследователи, - это низкая информированность и практически полное отсутствие управленческих навыков у предпринимателей. Спустя два-три года существования предприятия, для которых, к слову, созданы весьма комфортные условия, они не понимают, куда дальше двигаться. И поэтому информированность повышать надо и на федеральном уровне, и со стороны администрации – через сообщения о существующих мерах поддержки. Решить эти проблемы можно, если администрация города, Агентство развития Норильска, институты предпринимательства будут работать в одном направлении. Если на территории появятся сообщества и клубы предпринимателей, где опытные и начинающие бизнесмены могли бы обмениваться опытом, получать информационную и психологическую поддержку. Исследовательская работа на этом не закончится. Участники круглого стола планируют изучать опыт других регионов и адаптировать его для Норильска. Фото Ирины Яринской

Просмотров:82 По инициативе АРН с ноября 2018 года по февраль 2019-го в нашем городе проводилось комплексное исследование деятельности предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. Оно позволило найти слабые и сильные стороны норильского предпринимательства и сформировать рекомендации, реально применимые на практике. Работу провели специалисты московской исследовательской группы ЦИРКОН, в которую были привлечены сотрудники из других регионов России. В опросе приняли участие 800 человек.Результаты своей четырёхмесячной работы специалисты вынесли на обсуждение круглого стола, на который собрались представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», малого и среднего бизнеса, принявшие участие в исследовании, а также - специалисты отраслевых и общественных объединений и ассоциаций, муниципальных учреждений, в общей сложности 30 человек.По видеосвязи участников встречи приветствовал руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин. Он рассказал о том, как проводилось исследование, о перспективах для малого и среднего бизнеса на удалённой территории.Одним из этапов работы исследователей стала двухдневная деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей». Она прошла в Норильске в январе, и в ней приняли участие более 40 как действующих, так и будущих предпринимателей.По словам Григория Добромелова, директора института прикладных политических исследований, развитие малого и среднего предпринимательства в закрытом городе – непростая задача. Здесь не работает главный принцип рыночной конкуренции – выживает сильнейший. На материке конкурентная борьба даёт предпринимателям сильнейший толчок к развитию. Тем более что отчасти конкуренция возникает за счёт приезжих бизнесменов. В Норильске этот механизм не работает из-за его удалённости от материка.- Даже если мы создадим идеальные условия для развития бизнеса в Норильске, то вряд ли предприниматели из центральной части России готовы будут приехать в Норильск, – говорит Григорий Добромелов. – Поэтому нам важно было понять, какова здесь предпринимательская активность и готовность работать. К счастью, прогнозы достаточно оптимистичны. Почти половина опрошенных заявили, что они хотели бы заниматься бизнесом.Вторая проблема, с которой столкнулись исследователи, - это низкая информированность и практически полное отсутствие управленческих навыков у предпринимателей. Спустя два-три года существования предприятия, для которых, к слову, созданы весьма комфортные условия, они не понимают, куда дальше двигаться. И поэтому информированность повышать надо и на федеральном уровне, и со стороны администрации – через сообщения о существующих мерах поддержки.Решить эти проблемы можно, если администрация города, Агентство развития Норильска, институты предпринимательства будут работать в одном направлении. Если на территории появятся сообщества и клубы предпринимателей, где опытные и начинающие бизнесмены могли бы обмениваться опытом, получать информационную и психологическую поддержку.Исследовательская работа на этом не закончится. Участники круглого стола планируют изучать опыт других регионов и адаптировать его для Норильска.Фото Ирины Яринской