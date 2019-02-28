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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 февраля 2019, 15:44

Компания «Норникель» готовит программу для красноярцев и гостей зимней Универсиады-2019.


Мастер-классы, фотозоны, настольные игры, 3D-аттракционы и симуляторы – 2 марта в Парке Универсиады и фан-парке «Бобровый лог» откроются развлекательные площадки генерального партнера XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске – компании «Норникель».
Уже в эту субботу в Парке Универсиады на площади Мира начнёт работу павильон «Норникеля». Это центральная локация презентационной зоны Парка, где ежедневно будут проходить многочисленные мастер-классы, творческие площадки и лекции, посвящённые как Студенческим играм, так и деятельности компании.
Экспозиция представлена в виде современных аттракционов: параллакса – «калейдоскопа» интересных фактов о спорте, обществе, экологии, а также таймлайна, популярным языком «рассказывающим» об особенностях металлов, добываемых «Норникелем». Гости зимней Универсиады-2019 смогут сфотографироваться на память в фотозоне, оформленной в виде огромной хоккейной клюшки и шлема.
Павильон будет работать до 12 марта включительно. Вход для посетителей – свободный.
В фан-парке «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92) откроется спортивный шатёр U-NICKEL Sport Point. Зрители соревнований смогут почувствовать себя участниками Студенческих игр и промчаться по 3D-трассе слалома на специальном горнолыжном симуляторе, посмотреть на северное сияние в купольном кинотеатре, с помощью компьютерного оборудования «прокатиться» на единственном в России аттракционе «Родельбан» (имитация бобслейной трассы или «американских горок»).
Для посетителей шатра U-NICKEL Sport Point будут организованы интеллектуальные разминки и викторины, а также мини-турниры по горным лыжам, кёрлингу и аэрохоккею. В специально оборудованной фотостудии все смогут сделать бесплатные моментальные фото с символикой Студенческих игр.
Организаторы планируют познакомить гостей и участников зимней Универсиады-2019 с историей, культурой и бытом народов Крайнего Севера. Все желающие смогут посетить мастер-классы по этническому искусству и рукоделию, а перед зрителями выступит таймырский ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро».
Шатёр U-NICKEL Sport Point будет открыт со 2 по 12 марта ежедневно с 9 до 19 часов.
Напомним, всесезонный парк спорта и отдыха фан-парк «Бобровый лог» является инвестиционным проектом генерального партнёра зимней Универсиады-2019 – компании «Норникель».
Фото sayanring.ru

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