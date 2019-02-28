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28 февраля 2019, 16:58



Творческие работы в «Арт-валенок» ждут от юных норильчан: Талнах начинает подготовку к Дню полярного жирафа.

Конкурсные работы принимаются с 11 марта по 14 апреля по адресу: район Талнах, улица Диксона, 9. Телефон для справок 37-20-39. Напомним, День полярного жирафа традиционно отмечается 4 августа, однако конкурс проводится сейчас, пока потенциальные участники не разъехались в отпуска.

Просмотров:22 Талнахская городская библиотека начинает подготовку к празднику «День полярного жирафа» и объявляет о старте городского конкурса творческих работ «Арт-валенок». Дети от 7 до 10 лет могут попробовать свои силы в номинации «Эскиз», нарисовав свои варианты валенка для жирафа – в любой технике и с использованием любых вспомогательных материалов. Ребятам постарше предлагается сделать модель валенка и нанести на него рисунок или декорировать в стиле национальных традиций народов Севера.Конкурсные работы принимаются с 11 марта по 14 апреля по адресу: район Талнах, улица Диксона, 9. Телефон для справок 37-20-39.Напомним, День полярного жирафа традиционно отмечается 4 августа, однако конкурс проводится сейчас, пока потенциальные участники не разъехались в отпуска.