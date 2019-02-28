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28 февраля 2019, 17:00



Химики Российской академии наук Красноярска оценили запасы платины в Норильске.

Платина — благородный металл, широко применяемый в промышленности, инвестировании, ювелирном деле, электронике и медицине. Драгметалл содержится в сульфидных медно-никелевых рудах, в том числе в Норильске. При извлечении много платины остаётся в отходах. Но точное количество металла в отвалах неизвестно, поэтому его разработкой не занимаются. Красноярские учёные выяснили, что большое количество драгоценного металла содержит валлериит (разрабатывается на норильских рудниках). На нём платина осаждается в металлической форме, что делает её доступной для добычи, а на остальных минералах (галените, пирите, халькопирите) она осаждалась в виде сульфида. «Мы посмотрели, как в природе взаимодействуют платина и минералы, содержащие серу. Исследование позволит понять, в каких месторождениях её можно обнаружить, в какой форме она там находится, а также как правильно её извлекать. Благодаря нашим результатам можно увеличить прирост добычи с одного месторождения и извлекать руду из старых отработок», — сказал кандидат химических наук, сотрудник института Александр Романченко. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:161 Сотрудники института химии и химической технологии СО РАН (Красноярск) предложили способ добычи платины из отходов руды на месторождениях в Норильске, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра. Технология позволит увеличить объёмы производства металла.Платина — благородный металл, широко применяемый в промышленности, инвестировании, ювелирном деле, электронике и медицине. Драгметалл содержится в сульфидных медно-никелевых рудах, в том числе в Норильске. При извлечении много платины остаётся в отходах. Но точное количество металла в отвалах неизвестно, поэтому его разработкой не занимаются.Красноярские учёные выяснили, что большое количество драгоценного металла содержит валлериит (разрабатывается на норильских рудниках). На нём платина осаждается в металлической форме, что делает её доступной для добычи, а на остальных минералах (галените, пирите, халькопирите) она осаждалась в виде сульфида.«Мы посмотрели, как в природе взаимодействуют платина и минералы, содержащие серу. Исследование позволит понять, в каких месторождениях её можно обнаружить, в какой форме она там находится, а также как правильно её извлекать. Благодаря нашим результатам можно увеличить прирост добычи с одного месторождения и извлекать руду из старых отработок», — сказал кандидат химических наук, сотрудник института Александр Романченко.Фото из архива "Заполярной правды"